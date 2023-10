Slovenskému expremiérovi Robertu Ficovi, jehož strana Směr-Sociální demokracie (Směr-SD) zvítězila v sobotních parlamentních volbách, v neděli mezi prvními zahraničními politiky poblahopřál maďarský premiér Viktor Orbán. Vždy je dobré spolupracovat s vlastencem, napsal na platformě X.

„Hádejte, kdo je zpátky! Blahopřeji Robertu Ficovi k jeho nespornému vítězství ve slovenských parlamentních volbách. Je vždy dobré spolupracovat s vlastencem. Těším se na to!“ napsal nacionalistický premiér, k němuž má Fico podle pozorovatelů stále blíže.

„Když byl v opozici, Fico se stal blízkým spojencem maďarského premiéra Orbána, zvláště pokud jde o kritiku Evropské unie,“ uvedla například americká zpravodajská televize CNN. Komentátoři si všímají také toho, že Fico, stejně jako Maďarsko, nehodlá poskytovat vojenskou pomoc Ukrajině.

Český premiér Petr Fiala (ODS) v neděli ve svém příspěvku na síti X Ficovi výslovně neblahopřál. Popřál však Slovákům, „ať povolební vyjednávání vedou k sestavení dobré vlády“. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že Česko a Slovensko budou na vládní úrovni nadále úzce spolupracovat ku prospěchu obou zemí.

Šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová popřála Slovensku vznik vlády s euroatlantickým směřováním, která by uklidnila polarizovanou společnost. Podle místopředsedy vlády Víta Rakušana (STAN) jsou výsledky slovenských voleb poučením i pro Česko. Pokud chce udržet liberální demokracii, je potřeba její výhody vysvětlovat i lidem z periferie či zklamaným.

Český prezident Petr Pavel uvedl, že je třeba respektovat vůli občanů. Podle hlavy státu až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy. Pavlovo vyjádření poskytla Mária Pfeiferová z odboru komunikace Hradu.

Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval. Pavlova slova odmítl. Připustil ovšem, že se s českým prezidentem rozchází v názoru na válku na Ukrajině.