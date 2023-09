Co se týká politologů a komentátorů, tak většina z nich se shoduje v tom, že pokud se k moci vrátí Směr, znamená to konec demokracie na Slovensku a konec vyšetřování citlivých kauz,“ předpovídá slovenský novinář Rastislav Iliev, co by znamenal návrat strany expremiéra Roberta Fica do čela státu. Která témata slovenským volbám dominují? A skutečně se hraje o charakter státu?

Slovensko je jednou nohou na Východě, druhou na Západě, říká týden před volbami komentátor Peter Schutz 24. 9. 2023