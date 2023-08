Wagnerova skupina vznikla, aby vytvořila zmatek ohledně Putinových cílů i plánů ruského ministerstva obrany. „A zatím to má skutečně účinek. Teď víme, že některé síly působí v Bělorusku, a myslíme si, že je tam asi pět nebo sedm tisíc wagnerovců. Místo pobytu jejich vůdce Jevgenije Prigožina je ale trochu záhadné,“ varuje americká novinářka Candace Rondeaux s tím, že je otázka, zda je Prigožin ještě naživu.

„Když nevíme, kde Prigožin skutečně je, pak toho o dalších plánech Wagnerovy skupiny moc nevíme. Ve světle některých prohlášení, která pronesl běloruský prezident Alexandr Lukašenko o možných aktivitách v blízkosti polských hranic, do nichž jsou wagnerovci zapojeni, by nás to mělo znepokojovat,“ upozorňuje americká expertka na wagnerovce. Podle ní panuje obava, aby polovojenská skupina „nevběhla“ do regionu mezi Litvou a Polskem. „A potenciálně tam způsobila nějaké potíže,“ vysvětluje.