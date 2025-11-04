Více než polovina ukrajinských uprchlíků v produktivním věku, kteří museli odejít z Ukrajiny krátce po ruské invazi v roce 2022, našla v Německu práci. Vyplývá to ze studie, kterou představil Spolkový ústav pro demografický výzkum (BiB).
„U Ukrajinek a Ukrajinců ve věku od 20 do 64 let, kteří do Německa přišli mezi únorem a květnem 2022, byla míra zaměstnanosti letos v létě na 51 procentech – na 50 procentech u žen a 57 procentech u mužů,“ uvedl BiB. V létě 2022 činila míra zaměstnanosti 16 procent. Data do své studie ústav získal z rozhovorů, které vedl každého půl roku s více než šesti tisíci ukrajinskými uprchlíky.
Podle vedoucího studie Andrease Etteho se řadě Ukrajinců podařilo integrovat do německého pracovního trhu po absolvování jazykových kurzů. Znalost jazyka a sociální kontakty přitom označil za „klíč k integraci“. Ette upozornil, že ukrajinští uprchlíci v Německu jsou ve srovnání s průměrem své vlasti vysoce kvalifikovaní. Vzhledem k demografickému vývoji v Německu a nedostatku pracovních sil by mohli Ukrajinci podle něj představovat „důležitý zdroj pro pracovní trh v Německu“.
Ukrajinci přinášejí ekonomice miliardy měsíčně, dělají šéfy, úředníky nebo učí sestry
Ukrajinští uprchlíci mohou v Německu na rozdíl od žadatelů o azyl okamžitě začít pracovat. Ochranný status dostali na základě dohody států EU. Platí zatím do března 2027. Ukrajinci jsou v Německu zařazeni také do systému podpory v nezaměstnanosti, dostávají stejně jako Němci takzvaný občanský příjem (Bürgergeld). Dlouhodobě se ale vede debata o zrušení této výjimky. Hlavně vládní konzervativní unie CDU/CSU tlačí na to, aby dostávali jako jiní uprchlíci peníze na základě zákona o dávkách pro žadatele o azyl.
