Most spojující Rusko s anektovaným Krymem byl v pondělí v noci vážně poškozen. Doprava na něm byla brzy ráno přerušena kvůli „mimořádné události“, píše BBC s odvoláním na místní zdroje. Server její ruskojazyčné verze zmiňuje dvojici explozí, agentura TASS s odvoláním na ruské úřady informovala o dvou mrtvých a zraněném dítěti. Jeden díl vozovky byl poničen, poškozen byl také další, uvedl zpravodajský kanál Baza, který v sociální síti Telegram také zveřejnil záběry způsobených škod. Ty ukazují i další záběry šířící se internetem. Ruské ministerstvo dopravy podle TASS potvrdilo poškození vozovky, mostní pilíře prý poškozeny nebyly. Železniční doprava přes most, který představuje důležitou zásobovací tepnu ruských vojsk bojujících na Ukrajině, byla podle záběrů z internetu mezitím obnovena.

Výbuchy bylo podle zdrojů, na něž se odvolává BBC, slyšet po 3:00 místního času (4:00 SELČ) z města Kerč, v němž most ústí na Krym. Ruské úřady uvedly, že se incident, jehož povahu zatím neupřesnily, stal u 145. pilíře mostu. Podle agentury Ukrinform byla poškozena nejméně jedna část mostu mezi dvojicí pilířů.

Událost si vyžádala životy muže a ženy, manželského páru z ruské Belgorodské oblasti, jak uvedl tamní gubernátor. Jejich dcera je podle ruských médií na jednotce intenzivní péče, podle dřívějších zpráv utrpěla poranění hlavy. Podle BBC bylo rodičům 40 a 36 let, dívce je 14. Na záběrech z místa, které se šíří na sociálních sítích, je vidět stojící poničené auto.

Proruské úřady informovaly o zastavení automobilového provozu a vyzvaly obyvatele, aby na most nevjížděli. Přerušena byla podle agentury TASS také trajektová a železniční doprava.

Moment výbuchu na krymském mostě ☕️ pic.twitter.com/Rvlu5IZUBs — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) July 17, 2023

„Vzhledem k současné situaci žádám obyvatele a hosty poloostrova, aby se zdrželi cestování přes Krymský most a z bezpečnostních důvodů zvolili alternativní pozemní trasu přes nové regiony,“ napsal na Telegramu šéf Ruskem dosazené správy Krymu Sergej Aksjonov. Za své „nové regiony“ Rusko označuje ukrajinskou Doněckou, Luhanskou, Záporožskou a Chersonskou oblast, které zčásti okupuje.

Přes tuto výzvu se na příjezdu k mostu z ruského Krasnodarského kraje vytvořila dopravní zácpa o délce asi čtyři kilometry. Krym je oblíbenou destinací ruských turistů. Ruské úřady i proto zdůraznily, že poloostrov je dostatečně zásoben pohonnými látkami i jídlem.

Noční útok na Krymský most byl speciální operací ukrajinského vojenského námořnictva a tajné služby SBU, napsal v pondělí server RBK-Ukrajina s odvoláním na nejmenované zdroje. „Most byl napaden za pomocí dálkově ovládaných hladinových plavidel. Bylo těžké most zasáhnout, ale nakonec se to podařilo,“ citoval portál svůj zdroj z SBU.

Naopak mluvčí jižního velitelství ukrajinských ozbrojených sil Natalija Humeňuková označila incident za možnou provokaci ze strany Ruska. „Vytváření takových provokací, které okupační úřady na Krymu okamžitě velmi hlasitě hlásí, je typickým způsobem řešení problémů ze strany úřadů Krymu a agresorské země,“ řekla v rozhlase.

Ruskem dosazený předseda krymského sněmu Vladimir Konstantinov označil poškození mostu za výsledek ukrajinského útoku. „Kyjevský teroristický režim spáchal dnes v noci nový zločin – zaútočil na Krymský most. V Kyjevě nemohli nevědět, že silniční část mostu je výlučně civilní objekt. Ale to teroristy nikdy nezastavilo a nezastaví,“ citovala jej agentura TASS. Konstantinov zdůraznil, že je nutné zbavit Kyjev o možnost podnikat takové útoky. Nezbytná je podle něj také „odplata“.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem, který většina mezinárodního společenství nadále považuje za součást Ukrajiny. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu. Kyjev se k útoku podle agentury Reuters přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.