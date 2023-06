Ukrajina se potýká s nesplněním dodávek zbraní, za něž zaplatila, a mnohdy také se špatným stavem techniky dodané západními spojenci. V pondělí to s odvoláním na ukrajinské vládní dokumenty a představitele obeznámené s nákupy zbraní uvedl deník The New York Times, podle něhož je některá technika poskytnutá spojenci použitelná jen na náhradní díly.

Dohromady podle amerického listu Ukrajina od začátku ruské invaze zaplatila 800 milionů dolarů (zhruba 17,4 miliardy korun) za nasmlouvané zbraně, které buď nikdy nedorazily, nebo jich dorazila jen část. V některých případech zprostředkovatelé smluv peníze vrátili, upřesňuje list. Problémy byly i v případě smluv uzavřených s ukrajinskými státními zbrojařskými společnostmi, které působí jako zprostředkovatelé.

„Měli jsme případy, kdy jsme zaplatili peníze, a nic nedostali,“ řekl NYT náměstek ukrajinského ministra obrany Volodymyr Havrylov. Vláda proto tento rok analyzuje své minulé nákupy, aby mohla problematické smluvní partnery vyloučit.

Problémy jsou vzhledem k rozsahu objemu zbraní dodávaných Ukrajině nevyhnutelné, uvedl americký deník. Spojenci Kyjeva dodali Ukrajině zbraně za desítky miliard dolarů a sama Ukrajina utratila za nákupy zbraní další miliardy dolarů. V některých případech spojenci dodávali moderní zbraně, v jiných ale šlo o vybavení, které leželo ve skladech a v nejlepším případě potřebovalo důkladnou prohlídku a opravu.

Asi 30 procent zbraní v ukrajinském arzenálu se neustále opravuje. Podle odborníků jde o vysoký podíl, a to zejména vzhledem k tomu, že ukrajinská armáda nemá během začínající protiofenzivy zbraní nazbyt.

Skutečnost, že zbraně poskytnuté spojenci nejsou vždy ve skvělém stavu, podle NYT dobře ilustruje nedávný dar 33 houfnic od Itálie. Na videích ukazujících darovanou techniku přitom bylo vidět, jak se z motoru jedné z nich valí kouř a z motorů další odkapává chladicí kapalina. Italské ministerstvo obrany nicméně v prohlášení uvedlo, že houfnice vyřadilo ze svého arzenálu už před lety, ale že Ukrajina je stejně chtěla s tím, že je bude repasovat.

Podle vládních dokumentů ukrajinské ministerstvo obrany zaplatilo americké firmě za opravy 33 houfnic poskytnutých Itálií 19,8 milionu dolarů (430 milionů korun). V lednu na Ukrajinu dorazilo 13 z těchto houfnic, stroje ale stále nebyly ve stavu, kdy by mohly být nasazeny v boji, uvádí také vládní dokumenty. Ukrajinští představitelé si následně stěžovali, že americká firma nedodržela nasmlouvané podmínky vzhledem k tomu, že oprava houfnic měla být hotová do prosince. Firma obvinění odmítá a tvrdí, že houfnice dodané na Ukrajinu fungovaly.

Ukrajina si ale obvykle na nedostatky dodané techniky nestěžuje. „S kvalitou některých houfnic byly problémy, ale musíme mít na paměti, že šlo o dar,“ sdělil podle NYT Havrylov.

Některé jiné dodávky jsou tak zpožděné nebo nepředvídatelné, že značně komplikují ukrajinské možnosti plánovat. To byl podle NYT případ dodávky 29 terénních vozů Humvee, které měla poslat americká jednotka v Kuvajtu. Vozy ještě v Kuvajtu prošly údržbou a jejich stav pak jednotka zkontrolovala. Když však vozy dorazily na základnu do Polska, ukázalo se, že 25 z nich má nefunkční pneumatiky. Trvalo pak téměř měsíc, než se podařilo sehnat náhradní. To podle zprávy Pentagonu zdrželo dodání dalšího vybavení na Ukrajinu a vyžádalo si značné množství práce a času.