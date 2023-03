Ukrajina by měla ještě letos začít vyjednávat o vstupu do Evropské unie, prohlásil v Kyjevě šéf nejsilnější politické skupiny v europarlamentu. Německý lidovec Manfred Weber tam odjel tento týden. Zopakoval tím, co tvrdí i jiní evropští politici...

3. 3. 2023 ▪ 4 min. čtení