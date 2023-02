Rusko se chystá do roku 2030 postupně pohltit Bělorusko. Informují o tom německý deník Süddeutsche Zeitung či zpravodajský server Yahoo News s odvoláním na tajný dokument, který unikl z Kremlu a který mají k dispozici.

Dokument, k němuž se dostalo mezinárodní konsorcium novinářů, údajně pochází z roku 2021. Předestírá plán na politickou, hospodářskou a vojenskou infiltraci Běloruska. Plán je rozvržen do několika fází – krátkodobé do roku 2022, střednědobé do roku 2025 a dlouhodobé do roku 2030. Završením dlouhodobého plánu má být vytvoření „Svazového státu Ruska a Běloruska“ pod ruským vedením. Obě země už jsou formálně součástí takzvaného svazového soustátí na základě smlouvy z roku 1999, která navíc vytváří právní základ pro další integraci mezi oběma zeměmi.

Média, která mají dokument k dispozici, označují cíl ruského plánu v zásadě jako anexi Běloruska do roku 2030. Sedmnáctistránkový dokument s názvem Strategické cíle Ruské federace a Běloruska hovoří o omezení vlivu Západu v regionu a opevnění vůči NATO.

Bělorusko udržovalo i po zhroucení Sovětského svazu s Ruskem nejtěsnější vztahy díky politice prezidenta Alexandra Lukašenka, který stojí v čele země od roku 1994. Poslední zjevně zmanipulované volby v roce 2020 však vyvolaly v celé zemi protesty, během jejichž potlačování byly zatčeny tisíce lidí

Süddeutsche Zeitung i Yahoo News tvrdí, že hovořily s experty, kteří potvrdili pravost dokumentu. Ten podle informací Yahoo News pochází z kremelského ředitelství pro přeshraniční spolupráci, které bylo vytvořeno v říjnu 2018 a podle zdroje serveru bylo pověřeno navržením nových strategií k dosažení ruských cílů v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Bělorusku, na Ukrajině a v Moldavsku.