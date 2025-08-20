Klíčoví lídři zemí Evropské unie byli podle dostupných informací v šoku, když sledovali způsob, jakým americký prezident Donald Trump v pátek na Aljašce jednal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. „V každé krizi je diplomacie užitečná a jednat s protivníkem je namístě. Ale nemusíte přece válečnému zločinci tleskat, plácat ho po zádech a oslavovat ho,“ shrnula to Andrea Kendallová-Taylorová, která se dříve věnovala výzkumu Ruska jako analytička CIA a dnes působí v nezávislém výzkumném institutu CNAS.

Trump po schůzce s Putinem v několika výrocích naznačil, že z dalšího pokračování konfliktu viní spíše Ukrajinu než Rusko. Mluvil o tom, že je nyní na ukrajinském prezidentu Volodymyru Zelenském, aby udělal nutné ústupky. Po Putinovi veřejně žádné nepožadoval. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké dva základní body má přístup, který si vůči Trumpovi domluvili Zelenskyj a evropští lídři.
  • Jakou roli v tom má Putin.
  • Co ale evropský přístup k zajištění míru znevěrohodňuje.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.