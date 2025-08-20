Klíčoví lídři zemí Evropské unie byli podle dostupných informací v šoku, když sledovali způsob, jakým americký prezident Donald Trump v pátek na Aljašce jednal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. „V každé krizi je diplomacie užitečná a jednat s protivníkem je namístě. Ale nemusíte přece válečnému zločinci tleskat, plácat ho po zádech a oslavovat ho,“ shrnula to Andrea Kendallová-Taylorová, která se dříve věnovala výzkumu Ruska jako analytička CIA a dnes působí v nezávislém výzkumném institutu CNAS.
Trump po schůzce s Putinem v několika výrocích naznačil, že z dalšího pokračování konfliktu viní spíše Ukrajinu než Rusko. Mluvil o tom, že je nyní na ukrajinském prezidentu Volodymyru Zelenském, aby udělal nutné ústupky. Po Putinovi veřejně žádné nepožadoval.
Co se dočtete dál
- Jaké dva základní body má přístup, který si vůči Trumpovi domluvili Zelenskyj a evropští lídři.
- Jakou roli v tom má Putin.
- Co ale evropský přístup k zajištění míru znevěrohodňuje.
