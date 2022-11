Maďarsko se blíží částečnému urovnání sporu s institucemi Evropské unie, které by mu otevřelo cestu k miliardám eur z unijních fondů. Maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová v pátek uvedla, že Budapešť brzy uvede do praxe sadu reforem zaměřenou na boj s korupcí či zlepšení systému veřejných zakázek, připravenou v součinnosti s Evropskou komisí (EK). Činitelé komise, na jejichž posouzení účinnosti maďarských reforem hodlá řada států spoléhat, v posledních dnech dávají najevo, že Budapešť peníze získá. Podle českého ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka by nebylo překvapivé, kdyby se tak stalo na základě dohody o odblokování dalších otázek.

Vláda premiéra Viktora Orbána je dlouhodobě terčem kritiky Bruselu i řady členských zemí kvůli systému rozdělování unijních peněz, který podle nich není dostatečně zabezpečen proti korupci a klientelismu. Maďarsko je proto poslední zemí EU, které komise blokuje přístup k mimořádnému fondu obnovy vytvořenému kvůli hospodářským dopadům covidové pandemie. Budapešť zároveň může přijít o peníze z klasických strukturálních fondů, které komise navrhla odebrat s využitím nového pravidla podmiňujícího čerpání peněz fungováním nezávislých vyšetřovacích a justičních orgánů.

Maďarsko se stejně jako další evropské země potýká s energetickou krizí, míra inflace je v zemi jedna z nejvyšších z celé Evropské unie. Po letech odmítání ústupků se Budapešť rozhodla vyjít požadavkům EK vstříc, což může Maďarsku přinést v součtu všech fondů přibližně 13,3 miliardy eur (323 miliard korun).

Budapešť proto přijala 17 reforem, jejichž zavádění má dokončit v sobotu.

„Spolupracovali jsme na všech návrzích, které byly v souladu s maďarským ústavním rámcem a také mohly přispět k větší účinnosti a transparentnosti, protože je to také v zájmu maďarských daňových poplatníků,“ řekla před dnešním jednáním s unijními kolegy v Bruselu Vargová. Vyhlídky Maďarska jsou podle ní optimistické, neboť jednání s komisí o potřebných reformách byla „velmi profesionální a objektivní“.

Maďarsko například přijalo pravidla pro zlepšení spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) či správy veřejného majetku. Zřídí také nový orgán pro boj proti korupci, podvodům a střetu zájmů. Zástupci největších politických klubů v Evropském parlamentu považují většinu přijatých kroků za neadekvátní a ve čtvrtek vyzvali EK, aby trvala na zablokování strukturálních fondů.

Konečné slovo budou mít členské státy. Ty se v pátek stavem právního státu v Maďarsku a plánovanými reformami zabývaly při ministerském jednání v Bruselu, byť bylo součástí jiné procedury. Eurokomisař Didier Reynders po něm uvedl, že řada členských zemí vyjádřila obavy a že komise stále vidí problémy v řadě oblastí včetně nezávislosti justice nebo svobody médií.

„Celkový obrázek nám říká, že stále existují velmi významné obavy ohledně mnoha klíčových aspektů vlády práva... Také jsme shledali, že od posledního slyšení se objevily nové obavy,“ uvedl Reynders.

Unijní exekutiva na konci měsíce zřejmě předloží členským státům podklady pro hlasování o přístupu k fondům, které se čeká na jednání ministrů financí 6. prosince. Vícero zemí dává najevo, že od komise očekávají jasné vyjádření, zda podle ní Budapešť udělala pro ochranu unijních peněz dost.

Činitelé komise dávají v posledních dnech v médiích najevo, že jsou s reformami spokojeni a že Budapešť by se peněz měla dočkat. V posledních dnech se objevily také zprávy, že Maďarsko zbytek EU vydírá blokováním návrhů od finanční podpory Ukrajiny až po minimální daň pro firmy.

„Dnes jsou plné noviny titulků, které říkají, že Maďarsko vydírá Evropskou unii. Já myslím, že to není tak úplně jednoduché,“ reagoval český ministr Bek, který jednání v Bruselu předsedal. „Není úplně neobvyklé, že členské země vyměňují něco za něco... Teď jde o to, jestli budou na stole ekvivalentní hodnoty,“ dodal. Varoval při tom, že pokud by Orbánova vláda chtěla ve vyjednáváních použít „příliš mnoho karet“, mohlo by to pro ni mít neblahé důsledky.

Eurokomisař Reynders zase naznačil, že i kdyby v tuto chvíli Maďarsko od unijních prostředků odstřiženo nebylo, záležitost by tím nebyla uzavřená. „Rázná a efektivní implementace reforem bude zcela stěžejní,“ řekl.