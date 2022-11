V Rusku v úterý začaly plánované podzimní odvody do základní vojenské služby, uvedl zpravodajský server Meduza. Trvat budou do konce prosince. Vojenskou službu má letos podle nařízení ruského prezidenta Vladimira Putina nastoupit 120 tisíc lidí.

Kvůli částečné mobilizaci, kterou Rusko vyhlásilo v září, se podzimní odvody posunuly o měsíc. Letos má do armády nastoupit o sedm tisíc lidí méně než v minulém roce. Odvody se týkají občanů ve věku od 18 do 27 let, kteří nejsou záložníci.

Generální štáb ruské armády dříve uvedl, že armáda nebude brance vysílat do bojů na Ukrajině, kde Rusko od února vede válku. Analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW) toto tvrzení hodnotí jako snahu předejít pokusům mladých Rusů vyhnout se službě v armádě.

"Branci budou téměř určitě po skončení výcviku zhruba v březnu nebo dubnu vysláni na Ukrajinu. Mohli by být nasazeni i dříve v závislosti na změnách v bojích," uvedl Institut pro studium války ve své pravidelné analýze války na Ukrajině.

Mluvčí Kremlu Peskov se v úterý pokoušel vyvrátit obavy, že by Moskva mohla přistoupit k další mobilizační vlně. Pozornost totiž budí neochota ruského prezidenta stvrdit ukončení první mobilizace v Rusku od druhé světové války příslušným nařízením.

"Nařízení není potřeba, máme v této věci závěr vedení právního oddělení prezidentské administrativy," sdělil Peskov. Uvedl také, že Rusko se nechystá povolat do zbraně více než dříve ohlášených 300 tisíc záložníků. Nezávislí právní odborníci upozorňují, že mobilizace se vztahuje na občany až do doby, dokud je v platnosti příslušné nařízení a není vydáno nové o jejím ukončení, uvedla BBC. Šojgu upřesnil, že 87 tisíc mobilizovaných vojáků už se přesunulo do míst bojů.

Střely Kinžal v Bělorusku

Rusko patrně přesunulo do Běloruska hypersonické střely Kinžal, upozornilo v úterý britské ministerstvo obrany, které se odvolává na poznatky britské vojenské rozvědky. Vyslání nadzvukových střel do Běloruska Londýn hodnotí jako gesto, kterým chce Rusko dát najevo, že má běloruskou podporu.

Na běloruském letišti Mačuliščy u Minsku se pravděpodobně nacházejí dvě ruské stíhačky MiG-31 a kontejner, který slouží k uskladnění hypersonických střel Kinžal, sdělilo britské ministerstvo a zveřejnilo satelitní snímky letiště. Právě z letounů MiG-31 lze tyto manévrovatelné střely odpalovat.

Střely Kinžal jsou schopny urazit vzdálenost až 2000 kilometrů. Rusko je používá od roku 2018 a několikrát je vypálilo i během války na Ukrajině, v Bělorusku je ale zatím nerozmisťovalo.

Ruské zásoby těchto střel jsou velmi omezené a jejich rozmístění v Bělorusku znamená pro Rusko jen malý přínos, pokud jde o zasahování dalších cílů na Ukrajině, podotklo britské ministerstvo obrany. Přemístěním nadzvukových střel do Běloruska chce Moskva pravděpodobně Západ přesvědčit o tom, že role Běloruska jako ruského spojence ve válce na Ukrajině je čím dál důležitější.