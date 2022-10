Ukrajinská armáda pokračuje v ofenzívě v Chersonské oblasti na jihu země a v Luhanské oblasti na východě, zatímco ruská vojska se pokoušejí o útoky v Donbasu na východě Ukrajiny u Bachmutu a Avdijivky, vyplývá z údajů amerického Institutu pro studium války (ISW).

Britská rozvědka podle zprávy britského ministerstva obrany upozornila na význam železnic pro ruské ozbrojené síly a zranitelnost tratí vůči sabotážím. Ukrajinští vojáci během uplynulých 24 hodin odrazili ruské útoky u devíti obcí, včetně Bachmutu, hlásí ukrajinský generální štáb v pravidelném přehledu situace na bojišti.

Britské ministerstvo obrany připomíná, že 24. října gubernátor ruské Belgorodské oblasti oznámil poškození železniční trati výbušným zařízením u obce Novozybkovo přibližně 15 km od rusko-běloruské hranice. Trať je hlavním železničním spojením mezi Ruskem a jižním Běloruskem. K incidentu se přihlásila skupina ruských protiválečných aktivistů, podle které jde o nejméně šestou sabotáž od června. "Jde o součást širšího trendu útoků disidentů proti železnicím v Rusku i Bělorusku," míní Londýn, připomínající, že ruská armáda se při přesunech sil na Ukrajinu spoléhá především na železniční dopravu.

Je ovšem extrémně náročné ochránit železniční síť o délce více než 33.000 kilometrů. Ruské vedení bude stále více znepokojovat skutečnost, že i malá skupina občanů se může sabotážemi postavit proti konfliktu, tvrdí britské ministerstvo.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v rozhovoru se serverem Politico vyjádřil přesvědčení, že Západ poskytne Ukrajině i západní tanky a stíhačky, které pomohou Kyjevu vyhnat ruská vojska z ukrajinského území. Domnívá se však, že první kroky v tomto směru budou muset podniknout Spojené státy, aby je spojenci následovali. "Jsem skutečně optimista ohledně toho, že tanky Abrams budou v budoucnu možné, a jsem přesvědčen, že také stíhačky typu F-16, F-15 či gripeny ze Švédska také budou možné," řekl Reznikov. "Když slyšíte, že je to nemožné, znamená to, že to bude možné v budoucnu," poznamenal.

Moc úkolů, málo nábojů

Zakladatel ruské Wagnerovy soukromé vojenské společnosti Jevgenij Prigožin podle amerického deníku The Washington Post v osobním rozhovoru s prezidentem Vladimirem Putinem kritizoval chyby ruských armádních velitelů na Ukrajině. Prigožin má podle informací amerických zpravodajských služeb, na něž se deník odkazuje, stále napjatější vztahy s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem.

Na Ukrajině podle dřívějšího oznámení ukrajinské vojenské rozvědky bojuje asi 8000 žoldnéřů z Wagnerovy skupiny (v ruském přepisu Vagnerovy). Většinu z nich tvoří naverbovaní trestanci, tvrdí také rozvědka.

Prigožin podle nejmenovaného zdroje amerického deníku konkrétně kritizoval, že ruské ministerstvo obrany ukládá wagnerovcům příliš mnoho povinností, ale nevyčleňuje dost finančních a materiálních prostředků na to, aby skupina mohla tyto úkoly plnit. Prigožin nicméně ve vyjádření pro Washington Post popřel, že by s Putinem hovořil, i že by průběh bojů na Ukrajině kritizoval.

Zdroj deníku také uvedl, že Prigožin zřejmě stojí za videem, které se dříve šířilo na sociálních sítích a na němž si žoldnéři skupiny stěžovali na nedostatek jídla a nábojů. Cílem tohoto videa bylo zřejmě přimět Kreml, aby na bojovníky skupiny vyčlenil více prostředků.

Miliardář Prigožin teprve v září přiznal napojení na Wagnerovu skupinu i skutečnost, že ji v roce 2014 založil.

Ruské jaderné cvičení

Rusko USA uvědomilo o svém plánu uspořádat cvičení svých jaderných sil. Novináře o tom informoval mluvčí amerického letectva Patrick Ryder. Podle agentury Reuters ale odmítl ke cvičení, které by podle očekávání mělo zahrnovat testy balistických střel, poskytnout další podrobnosti.

"Spojené státy obdržely uvědomění. Jak už jsme dříve zdůrazňovali, jde o rutinní každoroční ruské cvičení," sdělil mluvčí. "V tomto ohledu Rusko dodržuje své povinnosti ohledně kontroly nad zbraněmi a závazky, podle kterých musí transparentně o cvičení uvědomit," doplnil Ryder.

Ukrajinský portál Defence Express v úterý napsal, že se Rusko chystá letos uspořádat už druhé jaderné cvičení Grom, ale že jeho termín zatím není znám. Předtím ruské síly cvičení uspořádaly v únoru, jen několik dní před ruským vpádem na Ukrajinu. V loňském roce cvičení nebylo a bylo odloženo právě na letošní únor.

Ruské ministerstvo obrany minulý týden informovalo své protějšky v USA, Francii, Británii i Turecku, že Ukrajina připravuje zbraň, která způsobí radioaktivní zamoření rozmetáním radioaktivního materiálu pomocí běžné trhaviny.

Rusko své obavy vzneslo i na jednání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi. Generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi poslal velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dopis, kde jej vyzývá, aby udělal vše, co je v jeho silách, aby zabránil "ohavnému zločinu" ze strany Ukrajiny.

Západní státy toto tvrzení shodně odmítly. Popřel jej i ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, který řekl, že obviňování Moskvy působí dojmem, že plánuje operaci pod cizí vlajkou. Zároveň uvedl, že na Ukrajinu v reakci na ruská obvinění brzy dorazí odborníci z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), kteří získají plný přístup. V této souvislosti Kuleba vyzval Moskvu, aby byla stejně transparentní.

Bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby v pondělí uvedl, že Rusko již dříve jiné obviňovalo z věcí, které samo zamýšlelo udělat. "V současnosti ale neexistuje žádný důkaz, že by tomu tak bylo i v tomto případě," dodal Kirby.