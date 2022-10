Den dvoustý třicátý devátý, 20. října

„Idioti jsou všichni ti, kdo si mysleli, že to bude jinak,“ říká jeden můj kamarád, který žije na Krymu. Vnímám, že má ještě větší starosti než obvykle a že prožívá novou hloubku beznaděje. „Vždycky jsem věděl, že to tak dopadne.“ Chci dodat: „A pak to bude ještě horší, že?“ Udržím se. Zatím si ještě můžeme volat a obcházet blokaci. Není ale vyloučeno, že to brzy nebude možné.

Putin včera oznámil, že v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny bude zavedeno „stanné právo“. A na Krymu a v dalších oblastech sousedících s Ukrajinou bude platit „zvláštní režim“ – tedy jakési stanné právo v lehčí verzi. V podstatě ale půjde o naprostou svévoli úřadů – zdánlivě v týlu, na území, které není tak blízko válce.

V Chersonské oblasti a v takzvané Doněcké lidové republice neexistují žádné občanské svobody, stejně jako nemohou existovat v zákopu nebo v krytu. Armáda může kdykoli odebrat jakýkoli majetek, stejně jako může být jakýkoli civilista zabit a okraden. Tohle je ono „stanné právo“.

