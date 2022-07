Po pravidelné údržbě plynovodu Nord Stream 1 byly dnes ráno obnoveny dodávky plynu. Agentuře DPA to potvrdil mluvčí provozovatele Nord Stream AG.

Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do Evropské unie. Plynovod byl mimo provoz od 11. července a zejména Německo vyjadřovalo obavy, že kvůli napjaté situaci mezi Ruskem a Západem zaviněné invazí ruských vojsk na Ukrajinu už by se dodávky nemusely obnovit.