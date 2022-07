Evropská komise (EK) navrhuje členským státům Evropské unie dohodu s Ázerbájdžánem o zvýšení dovozu zemního plynu a podpoře rozšíření plynovodu, které by toto zvýšení umožnilo. Vyplývá to z návrhu memoranda o porozumění, k němuž získala přístup agentura Reuters. Návrh, který musí schválit jednotlivé vlády a který ještě může projít změnami, je součástí snahy EU snížit závislost na Rusku.

„Cílem zúčastněných stran je podpora bilaterálního obchodu se zemním plynem, včetně exportu do Evropské unie prostřednictvím plynovodu Southern Gas Corridor v objemu nejméně 20 miliard krychlových metrů plynu ročně do roku 2027,“ cituje Reuters z dokumentu.

Plynovod Trans Adriatic Pipeline (TAP), který je konečnou částí plynovodu Southern Gas Corridor, v loňském roce do evropských zemí dodal přes osm miliard metrů krychlových ázerbájdžánského plynu. Podle návrhu memoranda budou obě strany podporovat financování rozšíření této sítě s cílem zvýšit dodávky do Evropy. Zvýšení dodávek by vyžadovalo také rozšíření produkce plynu v Ázerbájdžánu.

Evropská unie se nyní potýká s poklesem dodávek zemního plynu z Ruska. Situace kolem těchto dodávek se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu. V loňském roce EU z Ruska dovezla 155 miliard krychlových metrů zemního plynu. Ruský plyn se tak podílel zhruba 45 procenty na celkovém dovozu plynu do EU a zhruba 40 procenty na celkové spotřebě plynu v EU.

Šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová ve středu uvedla, že další výpadky v dodávkách zemního plynu do Evropy by mohly uvrhnout řadu zemí do hospodářské recese.

V pondělí začala pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1, která by měla trvat deset dnů. Ruská plynárenská společnost Gazprom ale ve středu uvedla, že nemůže zaručit bezproblémový provoz tohoto strategického plynovodu, který je hlavní trasou pro přepravu ruského plynu do EU. Část evropských politiků se obává, že Gazprom po údržbě dodávky plynu buď neobnoví, anebo jen v omezeném režimu.