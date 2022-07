Dnes se podíváme na to, jak je možné, že vládu kritizují už i její vlastní voliči, co by to mohlo způsobit a co by s tím Petr Fiala a spol. měli dělat, aby nedošli k úhoně. Také nabídneme doporučení ředitele Ústavu organické chemie a biochemie...

11. 7. 2022 ▪ 09:37 min