Na Ukrajině mají od pondělního rána pokračovat snahy o evakuaci civilistů z areálu oceláren Azovstal, kde jich v extrémně složitých podmínkách zůstávají nejméně stovky. Světoví politici zatím budou hledat další cesty, jak podpořit Ukrajinu v její obraně proti ruské agresi.

Šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, která o víkendu překvapivě navštívila Kyjev, bude ve Varšavě jednat s polským prezidentem Andrzejem Dudou a šéfkou dolní komory polského parlamentu Elžbietou Witekovou. Předseda německé opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz se zase chystá odcestovat do ukrajinské metropole a osobně tak podpořit režim prezidenta Volodymyra Zelenského.

Situace v hutním komplexu, který zůstává poslední částí Mariupolu dosud neobsazenou ruskými silami, patří aktuálně k nejsledovanějším v celém konfliktu. Odhaduje se, že v síti tunelů pod ocelárnou je ukryto přibližně 2000 ukrajinských bojovníků a až 1000 civilistů. Kolem 500 vojáků je podle Kyjeva zraněných.

Další exploze v ruském Bělgorodu

V Bělgorodu na západě Ruska zazněly dva silné výbuchy. Podle gubernátora Vjačeslava Gladkova nejsou hlášeny škody, ranění či oběti, uvedla v pondělí agentura TASS.

„Před půlhodinou mě probudily dva silné výbuchy. Podle informací krizového štábu nejsou hlášeny škody, ani nikdo neutrpěl. V sociálních sítích se už objevily záběry záblesků na obloze,“ napsal Gladkov v sociální síti a přislíbil, že se později vynasnaží informace upřesnit.

Agentura DPA připomněla, že Bělgorod se nachází nedaleko hranic s Ukrajinou. Na sociálních sítích se objevily záběry a zprávy o ukrajinských dronech nad Bělgorodem a o zásahu protivzdušné obrany, jejichž pravost nebylo možné ověřit.

Zprávy o údajných útocích ukrajinských sil na cíle v Rusku se objevují již několik dní. V neděli v Bělgorodské oblasti hořelo ve vojenském areálu. Jedna osoba byla lehce zraněná, informoval na sociální síti telegram gubernátor Gladkov. Ve stejné oblasti tento týden hořel muniční sklad.

Bělgorodská oblast hraničí s Ukrajinou, kde od začátku ruské invaze před 68 dny probíhají těžké boje.

V sousední Kurské oblasti, která rovněž hraničí s Ukrajinou, se v neděli částečně zhroutil železniční most. Tuto trať hojně používají nákladní vlaky. Podle kurského gubernátora Romana Starovojtova se jednalo o sabotáž.

Rusko minulý měsíc obvinilo Ukrajinu z útoku na sklad paliva v Bělgorodu a ostřelování několika vesnic, které se nacházejí u hranice. Ukrajinští představitelé zodpovědnost za tyto útoky odmítají, nebo je nechtějí komentovat.

Jak si poradit s omezením ruského plynu?

Ministři energetiky zemí Evropské unie budou v pondělí hledat způsob, jak zajistit plyn pro všechny spotřebitele ve svých zemích při omezených dodávkách z Ruska. Tématem mimořádné bruselské schůzky bude i strategie zaměřená na naplnění zásobníků před zimní topnou sezónou v době nejisté perspektivy energetických obchodů s Moskvou. Ministři by také měli vyjádřit názory svých vlád na možné ukončení odběru ruské ropy, které má být součástí dalšího balíku protiruských sankcí, žádné závazné rozhodnutí se však nečeká.

Rusko se minulý týden rozhodlo přestat dodávat plyn do Polska a Bulharska, protože tamní energetické firmy odmítly přistoupit na požadavek prezidenta Vladimira Putina platit za klíčový zdroj energie v rublech. EU podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové s tímto scénářem počítala a obě země začaly dostávat plyn od svých sousedů.

Ministři by měli hovořit zejména o tom, jak se s omezeným přísunem plynu vypořádat v příštích týdnech a měsících. Řeč bude také o tom, jak mohou firmy dále odebírat ruský plyn a zároveň neporušovat protiruské sankce. Proti závazným společně přijatým postihům by se podle Bruselu provinily, pokud by přistoupily na rublové platby, které Moskva žádá od celé unie.

Evropský blok z Ruska odebírá více než třetinu plynu, který potřebuje, a v reakci na ruskou agresi na Ukrajině má v plánu již letos tuto závislost výrazně snížit. Pomoci mají dodávky z jiných států, urychlení přechodu na obnovitelné zdroje či úspory. Řada zemí více závislých na ruských energiích přitom upozorňuje, že přinejmenším tuto zimu je pro jejich průmysl či vytápění domácností ruský plyn nezbytný. Zástupci vlád budou v pondělí debatovat o tom, jak v současné nejisté situaci naplnit plynové zásobníky, které by v listopadu měly být podle aktuálně projednávaného návrhu plné z 80 procent.

Ministři by měli hovořit i o šestém balíku protiruských sankcí, jehož návrh o víkendu dokončovala komise v koordinaci s členskými zeměmi. Jeho zásadní součástí má být embargo na dovoz ruské ropy, jež podporuje velká většina unijních států.