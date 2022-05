Kancelářský papír se v Rusku stal prvním symbolem nedostatku vyvolaného hospodářskými sankcemi. Před vypuknutím války na Ukrajině stál standardní balík s 500 listy 250 rublů (asi osmdesát korun), nyní je to minimálně 1200 a nejpopulárnější značky se prodávají za 3000 rublů. Do odvětví orientovaného na export donedávna přicházely významné zahraniční investice a Rusko na vývozu papíru vydělávalo tři miliardy dolarů ročně. Rozhodnutí zaútočit na Ukrajinu zlikvidovalo pokrok, kterého tento průmysl dosáhl za posledních dvacet let.

Někdejší sovětský papírenský průmysl byl orientován především na tisk stranických tiskovin. Jen centrální orgán komunistické strany Pravda vycházel v každodenním nákladu 10,6 milionu výtisků. Vybavení papíren ale pocházelo často ještě z třicátých let minulého století. Rozpad SSSR přivedl mnohé z nich k bankrotu. Situaci zachránili zahraniční investoři. V polovině devadesátých let papírny ve Světogorsku nedaleko finských hranic odkoupil nadnárodní koncern International Paper, dodal první vybavení pro ořez na formát A4 a pro balení kancelářského papíru. Za 20 let noví majitelé investovali 752 milionů dolarů. International Paper má podíl také ve skupině papíren Ilim Holding. Na stejném trhu působí také další finské nebo rakouské společnosti.

