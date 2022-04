Nyní již bývalý viceprezident banky ruského plynárenského koncernu Gazprom, Gazprombank, Igor Volobujev utekl z Ruska na Ukrajinu, kde vstoupil do řad kyjevské domobrany, aby bránil svou vlast se zbraní v ruce, uvedl ruský server The Insider. Volobujev v interview, poskytnutém The Insider a ukrajinskému serveru Liga.net, uvedl, že Gazprom nejspíše přímo řídí ruský prezident Vladimir Putin. Vyslovil podezření, že některé sebevraždy vysoce postavených ruských manažerů z poslední doby, například prvního viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva či hlavního účetního plynárenské společnosti Novatek Sergeje Protoseni, byly ve skutečnosti zamaskované vraždy.

Avajev se zastřelil letos 18. dubna v moskevském bytě. List Moskovskij komsomolec napsal, že bankéř spáchal sebevraždu poté, co několik hodin mučil svou manželku, kterou podezíral z cizoložství. Nakonec zavraždil ženu i postiženou třináctiletou dceru, než skoncoval sám se sebou.

O den později policisté ve vile ve španělském městě Lloret de Mar, kde Protoseňa trávil s manželkou a dcerou velikonoční svátky, objevili těla manželky a dcery s bodnými ranami. Protoseňu pak našli v zahradě oběšeného na stromě; vedle ležely zakrvavený nůž a sekyra.

„Nevěřím, že mohl zabít ženu a dceru. Myslím, že to bylo zinscenované,“ řekl Volobujev o Avajevovi. Je podle něj možné, že „o něčem věděl, a tak se stal nebezpečným“. Podobně je tomu s Protoseňovým případem. „Jsou to podivné příběhy. Nevěřím v sebevraždu,“ řekl.

Gazprombank, na kterou je napojena také společnost Novatek, je jednou z klíčových institucí Putinova režimu. Evropa právě přes tuto banku platí za ruský plyn, připomněl server Liga.net.

Volobujev v Gazprombance pracoval šest let jako expert na vztahy s veřejností a po 16 let řídil tiskové oddělení banky. Po vypuknutí války Ruska proti Ukrajině si sbalil věci a 2. března odjel z Moskvy. Nyní podle svých slov žije u přátel v Kyjevě.

Volobujev pochází z města Ochtyrka v Sumské oblasti na Ukrajině, prožil zde 18 let, než se přestěhoval do Ruska. Uvedl, že po vypuknutí války jeho otec měsíc žil ve studeném sklepě. Jeho přátelé v Rusku jej po vypuknutí války prosili, aby nikomu neříkal, že je Ukrajinec, zatímco jeho příbuzní na Ukrajině se za něj styděli, že žije v Rusku a dělá pro Rusy. Nakonec se rozhodl odjet, ačkoliv se v Moskvě necítil nijak ohrožený.

„Nemohl jsem už v Rusku vydržet. Národností jsem Ukrajinec, narodil jsem se v Ochtyrce a nemohl jsem už dál přihlížet, co Rusko dělá v mé vlasti,“ řekl. Dodal, že bere svou návštěvu ve vlasti jako pokání a chtěl by se očistit od ruské minulosti. Chce tu zůstat, dokud Ukrajina nezvítězí.

„Je to zločin, spáchaný Putinem, ruským režimem a i ruským národem. Protože tady nevraždí Ukrajince Putin, nekrade záchodové mísy Putin, neznásilňuje Putin. To dělá ruský lid. Zodpovědný za to jsem i já, přestože jsem Ukrajinec. Stydím se za to, litovat toho budu celý život,“ dodal Volobujev.