V Kazachstánu armáda za podpory ruských výsadkářů střílí do demonstrantů, obětí jsou desítky, možná už stovky. Poptáme se, co se za krizí v největší středoasijské zemi skrývá a jak to dopadne. V Česku zase usiluje žena označující se za demokratickou...

7. 1. 2022