Islamisté z hnutí Tálibán obsadili okrajové části afghánské metropole Kábul, odkud se na poslední chvíli snaží uprchnout tisíce lidí. Mluvčí povstaleckého hnutí sdělil, že bojovníci mají rozkaz vyhnout se krveprolití a čekat na dohodu o převzetí moci. Úřadující afghánský ministr vnitra ujistil, že změna ve vedení země se uskuteční nenásilně prostřednictvím předání moci přechodné vládě. Afghánský prezident Ašraf Ghaní o situaci jednal s americkým diplomatem Zalmajem Chalizadem a představiteli NATO.

„Nechceme ani jednu nevinnou oběť ani zraněné z řad afghánských civilistů, když přebíráme velení. Nevyhlašujeme ale příměří,“ uvedl v prohlášení mluvčí islamistického hnutí Zabíhulláh Mudžáhid. Podle něj je bezpečnost v metropoli i nadále v rukou vlády. Agentuře Reuters mluvčí řekl, že povstalci se nehodlají mstít představitelům vládní moci ani příslušníkům armády a úředníkům, vedení Tálibánu podle něj nyní jedná s vládou o „mírumilovném“ převzetí moci.

Zástupce Tálibánu uvedl, že do Afghánistánu se chystá odjet jeden ze zakladatelů hnutí mulla Abdul Ghání Baradar.

Úřad afghánského prezidenta sdělil, že bezpečnostní síly mají situaci v Kábulu pod kontrolou. Ve městě se ale na několika místech střílelo, uvedl Reuters.

Úřadující afghánský ministr vnitra Abdal Sattár Mírzakvál v prohlášení uvedl, že Tálibán už je velmi blízko převzetí moci. „Afghánci by se neměli obávat... Žádný útok (na Kábul) nebude. Půjde o nenásilné předání moci přechodné vládě,“ citovala z jeho videovzkazu agentura AFP.

Přechodnou vládu v Afghánistánu by mohl vést bývalý ministr vnitra Alí Ahmad Dželalí, který teď působí na vysoké škole ve Spojených státech. S odkazem na diplomatické zdroje to v neděli uvedla agentura Reuters. Dželalí byl ministrem vnitra v letech 2003 až 2005, v letech 2017 a 2018 byl velvyslancem Afghánistánu v Německu.

Agentura AP s odkazem na afghánského činitele uvedla, že vládní vojáci ustoupili ze svých pozic na letecké základně Bagrám a přenechali ji povstalcům. Na základně je i věznice, v které je na 5000 trestanců.

V metropoli podle zpravodajů zahraničních médií panuje chaos, lidé obléhali banky, aby si vybrali své úspory, napsal na Twitteru Sharif Hassan z listu The New York Times. Dlouhé fronty se stojí i před velvyslanectvími západních zemí, kde se lidé snaží získat víza, aby mohli vycestoval.

My heart breaks into pieces for my people who have lined up outside the banks to cash their savings and waiting at the gates foreign embassies to secure visas to leave. #Afghanistanisburning #Afganistan #Kabul pic.twitter.com/FfKsYiXRLa