Hlavní milníky letošní ofenzivy Tálibánu:

6. srpna – Do rukou Tálibánu padla první provinční metropole; jeho bojovníci se zmocnili města Zarandž v provincii Nimrúz.

7. srpna – Tálibán ovládl město Šibirchan, metropoli provincie Džauzdžán na severu země.

8. srpna – Tálibán dobyl severoafghánský Kunduz, metropoli stejnojmenné provincie, která leží u hranic s Tádžikistánem. Kunduz je pokládán za bránu do severních provincií bohatých na nerostné suroviny a díky své poloze u hranic s Tádžikistánem je strategicky důležitý. Ovládat toto město znamená podle stanice BBC mít pod kontrolou i jednu z nejdůležitějších cest pro pašování afghánského opia a heroinu do Střední Asie a dál do Evropy. Krátce na to hnutí ovládlo i město Saripúl, správní středisko stejnojmenné provincie na severozápadě Afghánistánu, a později také město Tálikán, které je správním střediskem severoafghánské provincie Tachár.

9. srpna – Do rukou Tálibánu padlo město Ajbak v severní provincii Samangan.

10. srpna – Tálibán dobyl Púli Chumrí v provincii Baghlán a město Faráh ve stejnojmenné provincii.

11. srpna – Tálibán ovládl město Fajzábád na severu země v provincii Badachšán.

12. srpna – Bojovníci Tálibánu obsadili město Ghazní ve stejnojmenné provincii. Ze správních středisek, která Tálibán od květnového zahájení své ofenzivy dobyl, je Ghazní nejblíže k afghánské metropoli Kábulu. Dále obsadili Herát, třetí největší afghánské město, a druhé největší afghánské město Kandahár.

13. srpna – Tálibán se zmocnil města Laškargáh, které je správním centrem jihoafghánské provincie Hílmand. Do rukou Tálibánu bez boje padl také Čaghčarán, správní středisko provincie Ghór v centrální části země, a metropole provincie Badghís Kaláje Nau. Později během dne ovládli i správní střediska provincií Zábul a Uruzgán. Z velkých měst v rukou afghánské vlády tak zůstávají už jen tři: Kábul, Mazáre Šaríf a Dželálábád.