Je to už opravdu dávno, kdy bylo možné o Němcích napsat, že se „nacházejí ve stavu euforie“, protože jejich ekonomika zažívá „prudký rozmach“. To běžně psávala média v Německu i jinde v Evropě. Už před více než 10 lety se ale objevili kritici, kteří varovali, že německé hospodářství ve skutečnosti čeká celá řada problémů. A měli pravdu – obtíže se plně projevily v době od pandemie covidu-19 a pokračují dodnes. Důsledkem je stagnace nebo jen velmi slabý růst ekonomiky, firmy přicházejí o zakázky doma i ve světě. To je zároveň nepříjemná zpráva i pro Česko, pro něž je Německo hlavním obchodním partnerem.
„Tato země se nachází na sestupné trajektorii a žije z podstaty,“ varoval už v roce 2014 Marcel Fratzscher, profesor na Humboldtově univerzitě a ředitel Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW). V názvu své tehdejší knihy ohledně kondice německého hospodářství trefně použil slovo „iluze“.
Co se dočtete dál
- Jaký faktor může za problémy německého hospodářství mnohem více než často zmiňované drahé energie.
- Kolika desítkám miliard eur ročně odpovídá zanedbání, kterého se Němci ve vztahu ke své ekonomice dopustili.
- Jak teď Německo i Česko stoply další opatření, o jehož prospěšnosti se přitom mluví už delší dobu.
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