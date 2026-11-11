K čemu jsou nám vyšší platy, když je stejně pohltí nájem? Tuhle otázku si položil jeden z členů španělských odborů CCOO při říjnové debatě, z níž vzešel požadavek na vyhlášení generální stávky na 11. listopadu. Velká část španělské společnosti je frustrovaná nedostatkem dostupného bydlení, což se stalo hlavním tématem veřejné debaty poté, co byla v září násilně vystěhována důchodkyně, která v bytě žila 71 let. Následné protesty na její podporu se staly celonárodním hnutím, které socialistický premiér Pedro Sánchez využil k vyhlášení předčasných parlamentních voleb na 29. listopadu. Ty jsou první z řady důležitých voleb ve velkých evropských zemích v příštích dvanácti měsících.

Turbulentní situace ve Španělsku, jejíž součástí je i středeční stávka, tak ukazuje, v jakém napětí jsou mnohé evropské země a také jak z tohoto napětí těží ruská informační válka proti Západu.

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