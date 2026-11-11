Následující měsíce budou „okamžikem pravdy“ ohledně dluhové situace jedné země eurozóny – a nejde o Francii, o níž se z hlediska možného ohrožení dluhovou krizí mluví především. Analytici banky ING tímto slovním spojením upozornili, že podobné problémy jako Francie má i Belgie. I tato země má dluh přes 100 procent HDP a zároveň vysoký schodek rozpočtu. Politici přitom nejsou schopní se domluvit, jak ho dostat pod kontrolu.

„Politicky se to může ukázat jako nepřekonatelný problém,“ uvádí ING. Situace v Belgii už delší dobu znervózňuje finanční trhy – v posledních měsících vystřelily do výše úroky, které musí ze svých dluhopisů platit, jen o něco méně než v případě Francie.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč je na tom Belgie v jednom klíčovém ohledu ještě hůř než Francie.
  • Proč se belgičtí politici nedokázali domluvit na novém rozpočtu.
  • Co tím z hlediska finančních trhů riskují.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.