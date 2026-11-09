Deset západo- a severoevropských zemí počínaje úterým 10. listopadu úzce propojí své vojenské námořnictvo. Chtějí společně odradit Rusko od provokací, či dokonce útoků v Baltském moři i v Arktidě, obecně pak v severním Atlantiku. Spojenectví vedené Británií předpokládá brzký vstup Kanady, USA se k tomuto svazu naopak nepřidají. Všechny zúčastněné státy jsou zároveň členy NATO.
Ten Northern European countries to form naval alliance to deter Russia The alliance aims to strengthen efforts to counter Russian submarines in the North Atlantic, the Arctic and the Baltic Sea. The goal is to prevent Russia from threatening maritime shipping. The agreement will include the United Kingdom, the Netherlands, Norway, Finland, Sweden, Iceland, Denmark, Latvia, Lithuania and Estonia. The countries plan to move beyond intelligence sharing towards joint operations involving naval, air and ground forces. The agreement will be signed aboard the British aircraft carrier HMS Prince of Wales.— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026
Hlavní důvod těsné koordinace? „Řeč je o atentátech, sabotážích i kybernetických útocích. Mluvíme o reálném počínání současného Ruska, pro které nacházíme důkazy nejen v Evropě, ale do jisté míry též ve Spojeném království,“ řekl pro list Financial Times nejvýše postavený ostrovní voják, maršál Richard John „Rich“ Knighton. Podle něj nyní ochota Moskvy podstupovat rizika eskalace „zcela zjevně vzrostla“. Náčelník štábu obrany kremelskou hrozbu nezlehčuje. „Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem v dospělosti zažil. Hrozba – ta přicházející z Ruska, v širším smyslu ale i globální – stále roste.“
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace