Deset západo- a severoevropských zemí počínaje úterým 10. listopadu úzce propojí své vojenské námořnictvo. Chtějí společně odradit Rusko od provokací, či dokonce útoků v Baltském moři i v Arktidě, obecně pak v severním Atlantiku. Spojenectví vedené Británií předpokládá brzký vstup Kanady, USA se k tomuto svazu naopak nepřidají. Všechny zúčastněné státy jsou zároveň členy NATO.

Hlavní důvod těsné koordinace? „Řeč je o atentátech, sabotážích i kybernetických útocích. Mluvíme o reálném počínání současného Ruska, pro které nacházíme důkazy nejen v Evropě, ale do jisté míry též ve Spojeném království,“ řekl pro list Financial Times nejvýše postavený ostrovní voják, maršál Richard John „Rich“ Knighton. Podle něj nyní ochota Moskvy podstupovat rizika eskalace „zcela zjevně vzrostla“. Náčelník štábu obrany kremelskou hrozbu nezlehčuje. „Toto je nejnebezpečnější období, jaké jsem v dospělosti zažil. Hrozba – ta přicházející z Ruska, v širším smyslu ale i globální – stále roste.“

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