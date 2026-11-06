Je to, jako kdyby Martin Bormann citoval Adolfa Hitlera při předávání ceny Eleanor Rooseveltové v roce 1942. Tak charakterizoval bývalý polský velvyslanec v USA Marek Magierowski řeč ruského vyjednávače Kirilla Dmitrijeva v Bílém domě ve čtvrtek. Dmitrijev děkoval americké první dámě za humanitární příměří ve vesnici Olešky u ukrajinského Chersonu, které umožnilo evakuaci strádajících obyvatel.

Pak se Dmitrijev setkal s prezidentem Donaldem Trumpem, který začal mluvit o tom, že dohoda o míru na Ukrajině se blíží. Ukrajinci mezitím prožívají dny a noci ruských útoků a náletů, při kterých umírají desítky lidí. Jen při jednom útoku na humanitární centrum ve vesnici Komyšuvacha v Záporožské oblasti zemřelo 43 lidí.

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Co se dočtete dál

  • Co znamenalo lokální příměří v Oleškách.
  • Jak se Ukrajinci chystají na těžkou zimu.
  • Co je hlavní lekce z ukrajinského bojiště pro Západ.
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