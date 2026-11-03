Spojené státy v pondělí podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na dnešek o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ). Poznamenal, že se útok odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před dnešními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah. Írán pohrozil odvetou.
Pondělní útok je podle WSJ dalším z řady omezených úderů, které americké síly v posledních týdnech tajně podnikly proti cílům v Íránu. Podrobnosti o úderech list nezveřejnil. Listu The New York Times američtí činitelé řekli, že útoky byly omezené a nyní se nepočítá s jejich rozšířením.
Íránská státní agentura IRNA informovala o pěti výbuších, které bylo na ostrově Kešm slyšet. Íránské revoluční gardy podle serveru televize Al-Džazíra tvrdí, že jižně od ostrova sestřelily dva americké bezpilotní letouny a další jižně od Hormuzského průlivu.
Dnem voleb začínají pro USA dva měsíce největší nejistoty za doby Trumpovy vlády
Mluvčí íránské armády Mohammad Akramínijá varoval, že po jakékoli agresi ze strany USA bude následovat větší a tvrdší odveta než v minulosti, která se neomezí jen na region. V případě, že se konflikt znovu rozhoří, by se podle něj terčem mohla stát americká zařízení, ale také technika i lidé kdekoliv v dosahu Íránu.
Trump v pondělí mluvil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a usiluje o uzavření dohody s Íránem.
Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl znovu vyostřit po dnešních amerických volbách do Kongresu. Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě. Arakčí dnes uvedl, že cílem Teheránu je dosáhnout nového regionálního bezpečnostního uspořádání bez zapojení zahraničních vojenských sil.
Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí regionu. Na dnešní zprávy o americkém útoku reagovaly ceny ropy na světových trzích opětovným vzestupem.
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