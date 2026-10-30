Ruský nezávislý list Novaja gazeta v pátek po více než třech desetiletích existence oznámil svůj konec. Odůvodnil to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu list píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř 30 let, uvedla ruská služba stanice BBC.
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„Zabili nás. Devátého listopadu zhasneme světla v domě, kde jsme prožili 30 let, vypneme servery a odejdeme. Noviny už neexistují. Ruské úřady a tajné služby donutily naši redakci ukončit činnost,“ napsala Novaja gazeta na svém webu. „Více než třicet let života, sdíleného s touto zemí a jejími občany, pro nás končí na ulici – bez prostředků a pod neustálou hrozbou represí,“ uvedla redakce.
Ve svém prohlášení dále píše, že v době, kdy dostala výpověď z prostor, které obývá, byl zablokován také její systém pro přijímání darů, přes který ji podporovali čtenáři.
Šéfredaktor listu Sergej Sokolov 28. října informoval čtenáře o nuceném vystěhování z budovy v Moskvě a uvedl, že se nepodařilo najít nové prostory, píše BBC. Sokolov podle ní dodal, že spolu s redakcí zanikne i muzeum věnované novinářce Anně Politkovské, které vzniklo v její bývalé kanceláři 7. října 2021, v den 15. výročí její vraždy.
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List Novaja gazeta vznikl v roce 1993 a byl následně známý pro své vyšetřování korupce nebo případů porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo zavražděno, a to včetně Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 v moskevském činžovním domě, ve kterém bydlela. Bývalý šéfredaktor listu Dmitrij Muratov dostal společně s filipínskou novinářkou Marií Ressaovou v roce 2021 Nobelovu cenu za mír.
Ukončení činnosti listu podle Muratova nebylo rozhodnutím redakce. „Rozhodnutí padlo jinde,“ řekl agentuře AFP novinář s tím, že redakce už nemůže přijímat žádné peníze od svých předplatitelů. Noviny byly podle něj zničeny, neboť jsou proti válce. Novaja gazeta patří k posledním ruským médiím, které otevřeně kritizují ruskou agresi proti Ukrajině, podotkla AFP. Další plány novinářů Muratov z bezpečnostních důvodů nechtěl prozradit.
Nobelův výbor v reakci na oznámený konec listu vyzval ruské úřady, aby ukončily represe vůči nezávislým médiím, napsala agentura AFP. „Toto uzavření představuje tvrdou ránu svobodě projevu a právu veřejnosti na informace,“ sdělil agentuře předseda výboru Jörgen Watne Frydnes.
Novaja gazeta kvůli úředním restrikcím v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 pozastavila v Rusku činnost. Někteří její novináři odešli do zahraničí a založili nový projekt Novaja gazeta Jevropa. Samotná Novaja gazeta mezitím obnovila provoz. V září letošního roku zařadilo ministerstvo spravedlnosti list na seznam takzvaných zahraničních agentů, podotkla BBC. Toto označení, které z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace pro subjekty přijímající podporu ze zahraničí.
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