Jednání amerického vyslance Steva Witkoffa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý v Oslu bylo pozitivní, prohlásil ve středu podle tiskových agentur americký ministr zahraničí Marco Rubio, který je na návštěvě Indie. Witkoff z Norska odletěl do Petrohradu, kde se během úterý podle agentury Reuters setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Kremlu narostla křídla, Trumpova překvapivá podpora utvrdila Putina ve válečnickém nadšení
„Bylo to pozitivní, nic neočekávaného ani překvapivého (se na schůzce se Zelenským neobjevilo),“ prohlásil Rubio, podle něhož se po rozhovorech v Petrohradu uvidí, zda se podaří dosáhnout určitého pokroku.
Witkoff navrhne Putinovi přímé jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s Volodymyrem Zelenským ve snaze dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, napsal server Politico. Šlo by o první takový summit od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Podle serveru norský premiér Jonas Gahr Störe, který schůzku v Oslu uspořádal, uvedl, že Witkoff v Rusku předloží návrhy mírových podmínek, včetně myšlenky třístranného americko-ukrajinsko-ruského summitu.
Trump dál tlačí na Ukrajinu
Trump v úterý opět přitvrdil svou rétoriku vůči Ukrajině, kterou líčí jako překážku ukončení války, a napadenou zemi vyzval, aby s Ruskem uzavřela dohodu. Zároveň naznačil, že by mohlo brzy dojít k posunu v případu v Rusku vězněného Američana Stephena Hubbarda, o jehož případu podle svých slov mluvil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP.
Trump hovořil s novináři v oválné pracovně v době, kdy se vyslanec USA Steve Witkoff po dnešním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Oslu chystá do Ruska na další rozhovory o Ukrajině. Ta se pátým rokem brání otevřené ruské agresi. Zelenskyj po setkání řekl, že diskuse o Ukrajině se nemůže konat bez Ukrajiny. Reagoval tak na Putinův návrh uspořádat trojstrannou schůzku USA, Ruska a Číny.
Snad jim nedají i Patrioty na ochranu rafinérií. Trump opět prodal Ukrajinu a před volbami nabídl Moskvě byznys
„Ukrajina musí chtít tuto válku urovnat,“ řekl Trump. Uvedl také, že pokud Zelenskyj nebude mít vůli válku ukončit, „dopadne to velmi špatně“. Moskva má podle něj jasně navrch: „Rusko je velký stroj, prostě se prodírá dál a to také dělá. Zabrali velmi velký kus země,“ míní nynější šéf Bílého domu.
Agentura AFP k tomu podotkla, že Trump nyní tlačí ohledně dohody o ukončení války mnohem víc na Zelenského než na Putina a v posledních dnech opakovaně činí prohlášení a rozhodnutí příznivá pro Kreml.
Trump také prohlásil, že Spojené státy Ukrajině daly „obrovské množství“ pomoci, ale „nedostaly zpět nic kromě drahé nafty“. Ukrajinské síly opět vyzval, aby přestaly útočit na ruské rafinerie. „Nedostali jsme na oplátku vůbec nic, vyjma smutku, mrtvých a obrovských finančních ztrát,“ řekl prezident.
K Hubbardově případu Trump řekl, že o něm s Putinem mluvil a prezidenta požádal, aby jej propustil. „Poslouchejte. Nechci o tom moc mluvit, ale všichni o Hubbarda dlouho usilovali, dávno před mým nástupem. A vzpomeňte si na to za pár dní, ano? Protože já dělám věci, které nikdo jiný nedokáže,“ prohlásil.
Dnes 74letý Hubbard, někdejší učitel, si v ruské věznici odpykává téměř sedmiletý trest za údajné žoldnéřství ve prospěch Ukrajiny. On sám vinu odmítá. Začátkem dubna 2022, jen několik týdnů po ruském vpádu na Ukrajinu, jej zajali ruští vojáci, podle ruských státních médií se přiznal. Odsouzen byl v říjnu 2024 v procesu za zavřenými dveřmi.
Letos v srpnu Trumpova administrativa dosáhla propuštění jiného vězněného Američana, bývalého příslušníka námořní pěchoty Roberta Gilmana. Ten v ruském vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit