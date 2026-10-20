Chování Ruska vůči Ukrajině je v pořádku, moc jí toho nedělá, řekl podle médií americký prezident Donald Trump v pondělí novinářům v komentáři k případnému setkání lídrů USA, Ruska a Číny. To by se podle něj nekonalo kvůli Ukrajině. „Upřímně řečeno, Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku. Moc toho nedělá,“ řekl Trump novinářům ve stejný den, kdy ruský dronový útok v parku v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest lidí, z toho dvě děti. Předchozí noc Rusko zaútočilo na Kyjev více než tuctem balistických raket a zaměřilo se na téměř 30 důležitých energetických zařízení po celé zemi. Trump se však k ničemu z toho nevyjádřil, poznamenal server The Kyiv Independent.
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Místo toho Trump ruského prezidenta Vladimira Putina pochválil za jeho údajnou zdrženlivost, a to jak na Ukrajině, tak v Íránu. Na novinářský dotaz, zda by byl nakloněn třístrannému setkání s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, šéf Bílého domu odpověděl kladně. Dodal však, že takové setkání by se nekonalo kvůli Ukrajině, neboť Rusko se podle něj zjevně ve vztahu k ní „chová v pořádku“. Trump uvedl, že hlavním účelem případné americko-rusko-čínské schůzky by byla diskuse o jaderném odzbrojení.
Americký prezident odpovídal na otázky týkající se třístranného summitu poté, co deník Wall Street Journal přinesl zprávu, že Putin chce tohoto setkání, z něhož by byl vyloučen ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, využít k dosažení mírové dohody výhodné pro Moskvu. Trump následně uvedl, že je ochoten hovořit o Ukrajině se Si Ťin-pchingem, který se podle něj ohledně Ukrajiny „choval velmi férově“ a „příliš se do toho nezapojoval“.
Rusko se zase podle Trumpa chová „velmi slušně“ v otázce Íránu. „Pokud jde o Írán, situace je rovněž velmi dobrá. (Putin) nechává Írán na pokoji,“ řekl Trump.
Americký prezident obhajoval nedávné uvolnění amerických sankcí vůči Rusku a dodal, že USA jednají s Kremlem o propuštění významného rukojmího.
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Trump 9. října prohlásil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení amerických sankcí na vývoz ruské nafty. Minulý týden pak upustil od uvalení nových sankcí na odběratele ruské ropy. V Kyjevě mezitím ukrajinské stížnosti na přerušení sdílení zpravodajských informací ze strany USA vyvolaly debatu o americké zradě.
Trump v pondělí v poznámce o ukrajinském prezidentovi Zelenském uvedl, že je načase, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný. Zelenskyj v neděli v rozhovoru s agenturou Bloomberg uvedl, že Trump se snaží vyvinout tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Rusku.
Americký prezident, jehož Republikánská strana čelí před blížícími se volbami v USA potížím, již několik týdnů tvrdí, že za vysoké ceny nafty ve Spojených státech nemůže jím zahájená válka proti Íránu, ale ukrajinské vzdušné údery proti ruským ropným rafineriím.
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