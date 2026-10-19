Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podal demisi kvůli víkendovým násilnostem v ulicích měst. Prezident Emmanuel Macron ji nepřijal, uznal však, že úřady podcenily přípravu, a vyzval ministra k přijetí nových opatření proti násilníkům, uvedl v pondělí podle agentury AFP Elysejský palác.
V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci. V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2400 lidí, okolo 1000 policistů utrpělo zranění. Nuňez čelil od opozičních politiků výzvám k rezignaci, protože podle nich úřady protesty naprosto nezvládly.
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Macron podle dnešního prohlášení svého úřadu uvedl, že násilnostem předcházela "selhání v předvídání a zpravodajské činnosti". Demisi však odmítl.
"Aby skoncoval s jevy, jako jsou barikády a rabování, požádal rovněž ministra vnitra, aby co nejrychleji zavedl do praxe nové postupy složek vnitřní bezpečnosti pro boj proti násilníkům," uvedl prezidentův úřad.
Macron slíbil tvrdě zasáhnout proti lidem, kteří se účastnili v sobotu střetů v ulicích. Za škody zaplatí a budou pykat, řekl v nedělním televizním projevu. Za střety podle něj mohou členové krajně levicových skupin, ke kterým se přidali delikventi. Macron také oznámil jednání s organizacemi studentů, kteří protestovali v posledních týdnech, a cestu do Perského zálivu, aby zajistil dodávky paliva. Na konci proslovu vyzval ke klidu, jednotě a respektu. Od opozičních politiků Macron za projev sklidil ostrou kritiku.
Sobotní události jsou podle Macrona mimořádně vážné. Dal najevo, že ho střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a radnice či rabování pobouřily. "Co mají v hlavě? Jak toto mohou Francouzi udělat Francii?" řekl prezident.
Macron vyzval k potrestání pachatelů. "Ti, kdo ničili, musí pykat, ti kteří rabovali, musí uhradit škodu, ti, kdo se snažili, aby padla republika, se z toho budou zodpovídat," řekl v předtočeném projevu. Dodal však, že nelze zaměňovat lidi, kteří pokojně demonstrovali, s těmi, kteří páchali násilí. "Chci být velmi jasný - vůči vandalům a těm, kdo páchali násilí, budeme neústupní," uvedl.
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Prezident oznámil, že vláda v pondělí začne jednat o tom, jak pomoci lidem, jejichž majetek byl v sobotu poškozen. Vyjádřil podporu starostům, policistům, a také řemeslníkům či majitelům obchodů. Macron vyzval politické strany a další organizace, aby jasně odsoudily násilí. Dodal, že prefekti ve spolupráci se starosty budou moci v některých případech zakázat demonstrace.
Macron také oznámil, že vláda zahájí širší jednání se studentskými organizacemi. Studenti středních škol v sobotu znovu vyšli do ulic, aby podpořili své požadavky na zlepšené fungování školství. Podle prezidenta Francie také prostřednictvím cen paliv pociťuje dopady války na Blízkém východě, které se neúčastní.
"Naslouchání a dialog neznamenají slabost ani beztrestnost," uvedl Macron. Poukázal, že Francie se nachází šest měsíců před prezidentskými volbami. "Všichni ti, kteří vám dnes vysvětlují, jak moc naléhavé je vyrazit do ulic, demonstrovat a dělat nepořádek, nemají jiného cíle než ohrozit republiku a ukrást debatu," řekl Macron.
Opoziční politici reagovali na Macrona ostrou kritikou. "Tato zbabělá a dezorientovaná moc už nemá, co říct Francouzům a nemá jim ani, co nabídnout. Nemá ani sílu je ochránit," uvedl předseda krajně pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella. Podle exministra vnitra a představitele pravicových Republikánů Bruna Retailleau je prezident "neschopný postavit státní sílu proti chaosu, který ohrožuje republiku". Retailleau vyzval Macrona k vyhlášení stavu nouze v zemi.
Macronovo oznámení, že vláda si pozve strany, aby veřejně odsoudily násilnosti, přirovnala šéfka Zelených Marine Tondelierová k předvolání k tabuli ve škole. "Pokud se dostavíme do Matignonského paláce (sídla vlády), tak to bude, abychom pracovali na řešení sociální, ekologické a demokratické krize," uvedla opoziční politička ve vysílání stanice BFMTV. Některým odborovým svazům pak v Macronově proslovu chyběly zmínky o konkrétních opatřeních, která hodlá vláda učinit například ve školství.
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