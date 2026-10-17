Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států, píše agentura AP. Zmocněnec Ruska pro jednání s USA Kirill Dmitrijev na síti X označil tento krok za historický okamžik. Někteří američtí politici pozastavení sankcí kritizují.
Zákon umožňující zavést rozsáhlé postihy, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení ruské války proti Ukrajině, schválila minulý měsíc Sněmovna reprezentantů a Trump ho posléze podepsal.
Nový sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseyho Grahama, jenž zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Zákon umožňuje uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie. Součástí balíku jsou postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
Trump pozastavení nových sankcí zdůvodnil tím, že tento krok slouží národnímu zájmu USA. V nařízení není uvedeno, proč rozhodnutí slouží národnímu zájmu, a stojí v něm, že výjimka zůstane v platnosti, dokud administrativa nerozhodne o tom, že jsou „vhodné další kroky“, uvedla stanice CNN na svém webu.
Agentura Reuters s odvoláním na analytiky píše, že USA čekají v listopadu volby do Kongresu, kde Trumpovi republikáni budou bojovat o udržení těsné většiny v obou jeho komorách, a nové sankce by mohly znamenat riziko dalšího zvýšení cen ropy. Američané už teď čelí vyšším nákladům, které jsou z velké části připisované americko-izraelské válce proti Íránu.
Trump nové sankce pozastavil jen několik dní před tím, než měly vstoupit v platnost. Poslední rozhodnutí amerického prezidenta zároveň přišlo v době, kdy se prohlubuje napětí mezi šéfem Bílého domu a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident podle Reuters v poslední době opět vystupuje vstřícněji vůči Moskvě.
Trump tlačí na Kyjev kvůli cenám ropy, za něž podle Bílého domu mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv. Americký prezident nedávno překvapivě oznámil energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, které Ukrajina následně několik dnů podle svých vyjádření dodržovala, nicméně Rusko na ukrajinská energetická zařízení nadále útočilo. Kyjev poté oznámil, že své údery na ruské rafinerie obnovuje.
Americký prezident také před několika dny nečekaně oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 000 tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky. Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, jejích západních spojenců a řady amerických demokratických i republikánských politiků.
Někteří z nich kritizují také poslední krok Bílého domu. Například republikánský kongresman Don Bacon prohlásil, že Trump válku prodlužuje, místo aby ji ukončil. „Trumpova nejnovější kapitulace před (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem opět zrazuje naše ukrajinské partnery,“ uvedl na síti X demokratický člen Sněmovny reprezentantů Don Beyer s tím, že Trump popřel záměr Kongresu. „Tyto výjimky nemají nic společného s naší národní bezpečností, ale jsou o podlézání Vladimirovi Putinovi,“ napsal na X demokratický senátor Richard Blumenthal.
Zmocněnec Ruska Dmitrijev poslední Trumpův krok přivítal a označil ho za „skutečně historický okamžik“. Ve svém příspěvku na síti X dále napsal, že nový balík sankcí by mohl zastavit veškerou hospodářskou spolupráci mezi Ruskem a USA.
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