Výdaje na obranu rostou, byť o Česku to v porovnání s velkou většinou ostatních zemí Evropské unie příliš neplatí. Přesto ale státy EU nejspíš nedosáhnou cílů, které si na poli obrany daly do roku 2030, upozornila jedna významná instituce. V čem je problém? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Hrozba žalobou
Ministerstvo financí se pustilo do sporu s ostatními resorty i s velkou většinou byznysu ohledně české podpory návrhu EU Inc., tedy takzvaného 28. režimu. Ten má významně usnadnit podnikání start-upům. Podle mých informací vyslovilo hrozbu, že pokud návrh projde v současné podobě, bude požadovat, aby Česko kvůli tomu podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU, tedy nejvyššímu soudu v sedmadvacítce. To byl krok, který je skutečně jen málo častý. Ministerstvo zároveň chtělo, aby premiér Andrej Babiš návrh jménem Česka odmítl tento týden na summitu lídrů zemí EU v Bruselu. Ministerstva spravedlnosti a průmyslu se ale postavila proti. Resortu financí vadí ustanovení o harmonizaci okamžiku danění zaměstnaneckých akcií, byť podle právní služby Rady EU je v pořádku. Vše důležité o postupu zainteresovaných ministerstev i českého byznysu se dozvíte tady.
Co se dočtete dál
- Co by se muselo změnit, aby země EU cíle splnily.
- Kdo v tom má hlavní roli.
- Jaké opatření v zájmu zabránění dalšího růstu cen energií se Česku podařilo prosadit.
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