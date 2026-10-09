Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem. Muž přežil a byl převezen do nemocnice, chlapec nebyl zraněn. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že šlo o „cílenou policejní akci“ kvůli jeho zatčení, kritici a místní politici ji však odsoudili jako ukázku nebezpečné imigrační politiky Trumpovy administrativy. Informovala o tom v noci na pátek agentura AP.
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Ministerstvo přesně nepopsalo, co agenty ke střelbě vedlo. Uvedlo jen, že agent během incidentu použil zbraň a že byl muž zraněn. Podle šéfky newyorské policie Jessicy Tischové muž, jehož identifikovala jako Oscara Belgala, právě parkoval, když k vozu přistoupil federální agent v civilu s tasenou zbraní spolu s dalším agentem, rovněž v civilu. Když Belgal popojel autem vpřed, minimálně jeden z agentů vypálil sedm ran a zasáhl ho pod levé ucho. Policie se podle Tischové zásahu neúčastnila, střelbu ale uslyšela a vyrazila na místo. Chlapce předala příbuznému.
Střílelo se kolem 16:00 v Marble Hillu, malé newyorské čtvrti, která je součástí Bronxu. DHS tvrdí, že chtělo zatknout „ilegálního cizince a kriminálníka“, který byl odsouzen za velkou krádež a byl v minulosti několikrát zatčen. Podle Tischové byl Belgal zatčen v roce 2023 kvůli loupeži, později se k činu doznal a dostal podmínku. Následně byl zatčen za prodej drog, případ není uzavřen a Belgal podle soudních záznamů vinu odmítá.
Starosta Zohran Mamdani označil střelbu za pobuřující a řekl, že pro ni neexistuje žádné ospravedlnění. Podle něj měli agenti, kteří auto obklíčili, masky a stavební vesty, takže bylo těžké poznat, že jde o imigrační úředníky. Starosta uvedl, že ve čtvrtek večer dvě hodiny přesvědčoval prezidenta Donalda Trumpa a ministra vnitřní bezpečnosti Markwaynea Mullina, aby zraněného propustili a akce ve městě namířené proti přistěhovalcům zastavili, avšak bez úspěchu. V noci pak podle něj federální úřady muže z nemocnice odvezly. Podobné stanovisko telefonicky sdělila Trumpovi a Mullinovi i guvernérka státu New York Kathy Hochulová.
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Na místě incidentu se ve čtvrtek večer konala podle AP vyhrocená tisková konference, na níž střelbu odsoudilo několik místních politiků. Přítomní demonstranti požadovali, aby agenti ICE okamžitě zmizeli z ulic, a vydali se na pochod k nemocnici, kde byl zraněný muž ošetřován. Někteří z nich se střetli s policií, která několik osob zatkla.
DHS tvrdí, že jeho agenti jsou nuceni zatýkat nebezpečné cizince v nepředvídatelném a nebezpečném prostředí, a vinu připisuje údajně „bezstarostné azylové politice“ v oblastech vedených demokraty. Agenti ICE od loňska použili zbraň k zastavení vozidel nejméně v deseti případech, nejméně čtyři lidi při tom zabili a další zranili. Koncem září pak úřad zakázal svým agentům automobilové honičky a zastavování aut povolil jen těm, kdo absolvovali speciální výcvik, připomněla AP.
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