Jsou nyní jednou z nejefektivnějších zbraní, která zabíjí lidi a ničí majetek po celé Ukrajině. Obavy z nich lze pozorovat i z některých vyjádření představitelů zemí východního křídla NATO, protože by mohly být použity k provokacím. Je poměrně obtížně je sestřelit: západní státy se musí spoléhat na drahou výzbroj svých letadel, zatímco Ukrajinci zkoušejí různé inovativní i tradiční metody. Ukrajina a spojenci jen složitě hledají odpověď na ruské proudové drony.

„V současnosti létají s asi padesátkou strojů F-16 a jsou úžasně efektivní,“ řekl v rozhovoru s HN na letošních Dnech NATO v Ostravě o ukrajinském využití západních strojů americký generál letectva Gary North, který nyní pracuje pro výrobce těchto letounů, firmu Lockheed Martin. „Jakýkoliv národ v konfliktu použije cokoli, co má k dispozici, aby vedl boj proti protivníkovi a ochránil své civilní obyvatelstvo,“ odpověděl na otázku, co považuje za nejefektivnější obranu proti proudovým dronům.

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Co se dočtete dál

  • Proč je těžké sestřelit proudové drony.
  • Kolik strojů F-16 má Ukrajina v provozu.
  • Jaké jiné zbraně jsou vhodné.
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