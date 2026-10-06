Tak ostrá slova se v oficiálních dokumentech vyskytují opravdu málokdy. Akutně ohrožena je nejen evropská ekonomika, ale dokonce i „pozice Evropské unie jakožto suverénního a významného aktéra mezinárodních vztahů“, stojí ve společném německo-francouzském stanovisku předloženém Evropské komisi a ostatním zemím EU.

Berlín a Paříž žádají razantní akci, která by ještě nedávno byla nemyslitelná. „S německou naivitou je konec,“ komentuje to deník Handelsblatt. Podle něj jde o riskantní změnu, která ale „nemá alternativu“.

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Co se dočtete dál

  • Jaká odveta by podle Berlína a Paříže donutila Čínu rozmyslet si své ekonomické počínání vůči Evropě.
  • Proč je možnost tak tvrdou odvetu skutečně využít pravděpodobnější než dřív.
  • Proč může být spuštěna i proti Trumpovi a jak se k tomu postaví Česko.
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