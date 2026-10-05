Ruské úřady stále popírají výskyt moru v Irkutské oblasti na Sibiři, uvalily ale karanténu na místní nemocnice, upozornil v pondělí populární ruský list Moskovskij komsomolec. Informace o podezření, že v Rusku propukl mor, a o souvisejících karanténách sleduje Bílý dům, napsal americký server Axios s odvoláním na nejmenovaného představitele administrativy Donalda Trumpa. Americká diplomacie podle stanice RFE/RL vyzvala ruské úřady k poskytnutí informací.
Koncem minulého týdne ruské sociální sítě a exilové zpravodajské servery informovaly, že nákaze plicním morem podlehla laborantka irkutského ústavu pro boj s morem, kterou hospitalizovali v okresní nemocnici v Šelechovu u Irkutska, původně s podezřením na covid-19. Po úmrtí úřady nejprve hovořily o „zvláště nebezpečné infekci“ bez upřesnění diagnózy, šéf Burjatska Alexej Cydenov ovšem prohlásil, že příčinou smrti mladé ženy byl mor. Úřad na ochranu spotřebitelů Rospotrebnadzor ale tato tvrzení oficiálně popřel a za příčinu úmrtí označil „zápal plic neznámého původu“, připomněl deník.
Upozornil na hypotézy, že laborantka se mohla nakazit morem při služební cestě do Burjatska, což ale Cydenov popřel, anebo při nehodě v laboratoři. Podle dalších verzí prý žena pracovala se zvířaty nakaženými morem či zkoumala odolnost morové bakterie Yersinia pestis vůči antibiotikům.
Žádnou z těchto verzí úřady nepotvrdily, nicméně uvalily lékařský dohled téměř na dvě stovky lidí, kteří byli s dotyčnou v kontaktu. Gubernátor Igor Kobzev ujistil, že tito lidé nemají žádné příznaky, a i vyšetření ukázala negativní výsledky. Část lidí si však podle médií stěžovala na zdravotní potíže.
Rusko zvýší vojenské výdaje o desítky procent, jinde v rozpočtu škrtá. S mírem zatím nepočítá
„Nejpodivnější na tomto příběhu je, že Rospotrebnadzor popírá mor, ale v Irkutsku úřady uzavřely do třítýdenní karantény městské nemocnice č. 1, 3 a 10, dětskou nemocnici a přinejmenším jednu porodnici. Pacienty nesmějí propouštět z nemocnic, návštěvy jsou zakázány a povoleny jsou pouze balíčky,“ napsal Moskovskij komsomolec. Dodal, že v karanténě je také okresní nemocnice v Šelechovu, v místní továrně na hliník jsou povinné roušky a do regionu přicestovala na mimořádnou poradu šéfka Rospotrebnadzoru Anna Popovová.
„Irkutští lékaři v kuloárech otevřeně hovoří o moru, ale v dokumentech tato diagnóza nefiguruje. Gubernátor Kobzev v pátek informoval, že se podařilo zvládnout ‚zvláště nebezpečnou infekci‘, ale o moru se nezmínil. V sobotu úřady v Bajkalsku vyzvaly obyvatele, aby nejezdili do Šelechova kvůli moru – a o dvě hodiny později výstrahu smazaly,“ podotkl deník a upozornil na protiřečící si skutečnosti: Rospotrebnadzor sice mor nepřipouští a trvá na „zápalu plic nezjištěného původu“, ale opatrná vyjádření ostatních úřadů „hovoří sama za sebe“.
Různé varianty morového onemocnění, včetně plicního moru, způsobují bakterie Yersinia pestis. Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.
„Víme o zprávách o případu úmrtí s podezřením na nákazu plicním morem v Irkutské oblasti v Rusku. Situaci pečlivě sledujeme ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí a dalšími partnery z řad vládních agentur,“ sdělil rozhlasové stanici RFE/RL mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Ministerstvo zahraničí vyzvalo ruské úřady, aby „rychle a otevřeně sdílely přesné informace“, a zároveň připomnělo, že mor je léčitelný běžně dostupnými antibiotiky, zejména pokud se s léčbou začne včas.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit