Rusko v sobotu zaútočilo na další důležitý most v Kyjevě. Jeho drony tentokrát zasáhly Severní most přes řeku Dněpr, oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na platformě Telegram. Dva lidé podle něj utrpěli zranění. Ruské dronové útoky ve čtvrtek a pátek v hlavním městě poškodily Jižní most.
"Severní most byl zasažen," napsal Kličko s tím, že došlo k poškození vozovky a trolejového vedení. Most je podle něj ve směru z levého na pravý břeh neprůjezdný. Kličko v pozdějším příspěvku uvedl, že zranění utrpěli dva lidé, z nichž jeden byl hospitalizován.
Útoku předcházela výstraha před drony. Most se stal terčem den poté, co byl Jižní most zasažen při vlně dronových úderů. Kličko prohlásil, že Kyjev se nachází ve velmi dramatické situaci. Rusko podle něj ničí městskou infrastrukturu, logistiku, bydlení, sociální zařízení a znovu také energetiku. "Nepřítel devastuje Kyjev," řekl starosta.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury AP potvrdilo, že stojí za nejnovějším útokem s tím, že most byl podle něj používán k přemisťování ukrajinských vojsk a přepravě vojenského nákladu určeného pro ukrajinskou armádu. Podobné prohlášení učinila po útocích na Jižní most.
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Úřady v pátek Jižní most uzavřely pro dopravu a na dalších dvou mostech - Patonově a Metro - provoz uzavřely částečně. V Kyjevě se následně tvořily dopravní zácpy. Dlouhé kolony aut a autobusů ucpaly hlavní silnice a někteří lidé byli nuceni pokračovat v cestě pěšky.
Přibližně třetina obyvatel třímilionového Kyjeva před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022 žila na levém břehu Dněpra, ale většina z nich pracuje na pravém břehu, kde se nachází většina firem a vládních úřadů.
Podle britské BBC mohou tyto útoky znamenat novou fázi ruských útoků na ukrajinskou metropoli. Na mosty Rusko doposud neútočilo. Ukrajina se pátým rokem brání ruské invazi. Součástí bojů jsou i časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Rusko přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.
Rusko současně vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby město opustili. Ruské ministerstvo zahraničí varovalo, že ruská armáda bude na metropoli i nadále podnikat masivní údery, které označilo za odvetné. Odpovědnost za případné negativní důsledky budou nést výhradně ti, kteří budou varování ignorovat, dodalo.
Ruské ministerstvo zahraničí v dnešním prohlášení uvedlo, že už v minulosti vyzvalo zahraniční občany a diplomaty v Kyjevě, aby město opustili a Ukrajinu nenavštěvovali. "Se znepokojením pozorujeme, že ne všichni se tímto varováním řídili a že se někteří lidé vědomě vystavují smrtelnému nebezpečí," uvedlo.
Moskva už v květnu vyzvala pracovníky diplomatických misí v Kyjevě, aby ukrajinské hlavní město opustili v souvislosti s možným ruským úderem, který by nastal v případě, že by Ukrajina svými útoky na Rusko narušila oslavy Dne vítězství 9. května.
"Ozbrojené síly Ruské federace budou nadále podnikat masivní odvetné údery," varovala ruská diplomacie. Ukrajinskou armádu zároveň obvinila z útoků na ruskou civilní populaci a infrastrukturu.
Ukrajina už pátým rokem vzdoruje rozsáhlé invazi, jejíž součástí jsou vzdušné útoky prováděné oběma stranami. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty.
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