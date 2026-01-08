Hned první dny nového roku ukázaly, že svět vstupuje do nové fáze geopolitického napětí. Od předchozích krizí se liší nejen geografickým rozsahem, ale i svou povahou. Zatímco ze středoevropského pohledu zůstává klíčovým bezpečnostním problémem pokračující válka na Ukrajině, globální pozornost se přesunula jinam: k dramatické eskalaci v Karibiku, kde USA přešly od slov k přímé akci proti venezuelskému režimu, a k dlouhodobě nejcitlivější ose světové politiky, tedy soupeření Washingtonu a Pekingu o budoucnost Tchaj‑wanu.
Co se dočtete dál
- Co znamená invaze USA do Venezuely pro budoucnost světa a jde o definitivní odklon od poválečného uspořádání.
- Lze americké kroky ve Venezuele chápat jako precedent pro chování USA (a Číny) v Asii.
- Končí éra globalizace založené na efektivitě a volném obchodu a co ji případně nahradí.
- Jaké důsledky má „kontrolovaný chaos“ pro mezinárodní obchod a investice.
- Proč ztrácí Evropa geopolitický význam a stává se spíše objektem než aktérem.
- Jak nyní vznikají „dva Západy“ s rozdílnými hodnotami a strategiemi.
