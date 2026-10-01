Armáda Spojených států propustí celkem 20 procent generálů a admirálů, prohlásil ve středu podle médií americký ministr obrany Pete Hegseth na základně námořní pěchoty v Quantiku ve Virginii. Šéf Pentagonu v projevu o stavu ozbrojených sil rovněž oznámil plány na novou základnu a velitelství pro autonomní válčení. Miliardář Elon Musk se vrací ke spolupráci s americkou vládou, povede studii Pentagonu o budoucnosti války.
Hegseth nařídil všem složkám ozbrojených sil, aby zdvojnásobily desetiprocentní zredukování počtu vedoucích pozic v armádě, které nařídil loni na jaře. Celkové snížení postů o 20 procent má být dokončeno do 1. ledna 2027, informovala stanice ABC News.
Americká armáda, včetně pozemní pěchoty, námořnictva, námořní pěchoty, letectva a vesmírných sil, nyní čítá přes 800 generálů a admirálů v aktivní službě, vyplývá podle stanice BBC z nejnovějšího přehledu ministerstva obrany.
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Od začátku Hegsethova působení ve funkci ministra obrany loni v lednu bylo propuštěno nebo dalo výpověď nejméně 30 generálů, admirálů a civilních představitelů obrany. Odvolán byl předseda sboru náčelníků štábů Charles Brown a další vysoce postavení důstojníci.
Když Hegseth k vojenským lídrům promluvil v Quantiku loni v září, kritizoval ty s nadváhou s tím, že „tlustí generálové a admirálové“ nepůsobí dobře, a Pentagon označil za příliš woke. Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky.
„Už nejsme woke ministerstvo ani slabé ministerstvo,“ prohlásil ve středu Hegseth. Ti, kteří loni nesouhlasili s jeho vizí, přišli o své posty, dodal. Ministr obrany zmínil skupiny lidí, které nechce v armádě, včetně transgender lidí, lidí s nadváhou a mužů s vousy.
Hegseth rovněž oznámil zřízení velitelství pro autonomní válčení, jehož cílem je usnadnit nákup robotů a dronů pro válečné účely, „vylepšených“ umělou inteligencí. Informoval také o novém úřadu pro náboženské záležitosti, programu pro kadety ve spolupráci s americkými univerzitami a nové vojenské základně. Hegseth nesdělil, kde by se základna měla nacházet, ale vyzval americké státy, aby představily své nejlepší nabídky.
Šéf společností Tesla a SpaceX Musk bude jedním z lídrů Projektu Meridian, „úsilí vedeného nejlepšími mozky v Americe studovat budoucnost válčení“, řekl Hegseth. Na projektu s miliardářem budou spolupracovat Palmer Luckey, 34letý spoluzakladatel společnosti obranných technologií Anduril Industries, a Newt Gingrich, bývalý republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, kterému je 83 let.
Musk loni vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump s cílem zavést rozsáhlé škrty ve federální vládě. Miliardář po veřejné roztržce s prezidentem skupinu opustil loni v květnu.
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