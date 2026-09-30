Kreml sníží výdaje na zdravotnictví i školství. Menší peníze půjdou rovněž do infrastruktury a sociální politiky. Mnohem vyšší naopak opět budou vojenské výdaje. A porostou i daně. Ruský rozpočet pro rok 2027 má jasnou prioritu: co nejvíce uniformám. Vše tak nasvědčuje tomu, že Moskva chce válčit ještě přinejmenším příští rok.
Na obranu chce Rusko příští rok vyhradit z federálního rozpočtu 17,1 bilionu rublů, tedy v přepočtu 4,4 bilionu korun. Uvádí to agentura Reuters, podle které Moskva původně zamýšlela v roce 2027 utratit jen 13,5 bilionu rublů. Sumu tak navýšila o 27 procent. Pokud bude rozpočet v tomto znění přijat, o čemž vzhledem ke složení parlamentu experti nepochybují, půjde o nový rekord. Návrh by noví poslanci vzešlí ze zářijových voleb měli obdržet do 1. října.
Co se dočtete dál
- Kam půjdsou peníze z ruského rozpočtu
- Jaké nové daně budou Rusové platit
- Proč se zdražují ceny energie