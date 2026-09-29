Vědci se v posledních dvou dekádách opakovaně shodli na jasném závěru: cvičení má výrazný vliv na psychiku a může v některých případech dokonce fungovat stejně dobře jako antidepresiva nebo psychoterapie. Co za tímto efektem ale přesně je? Výzkumníci poprvé zachytili základní mechanismus, kterým svaly komunikují s mozkem a tím zlepšují stav mysli.

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Co se dočtete dál

  • Jak funguje mechanismus, který se aktivuje cvičením a má vliv na chemii v mozku.
  • Proč může být tento objev zásadní i pro vyšší depresivitu v pozdějším věku.

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