Vzestup krajní pravice v Německu ukázal, že je potřeba se víc zabývat problémy lidí. Ale zemské volby jsou jen ukazatel, vláda by se měla posuzovat podle toho, čeho dosáhne, říká Nils Schmid z německé sociální demokracie, který je státním tajemníkem na spolkovém ministerstvu obrany.
Tento resort řeší hlavně co nejrychlejší modernizaci německé armády (Bundeswehru). Nové technologie budeme soutěžit, aby si vojáci mohli vybrat. Měníme zákony o vojenské službě i systém nákupu, popisuje v rozhovoru pro HN Schmid změny, které mají vést k tomu, aby se za pár let Bundeswehr stal největší evropskou armádou a pomohl zajistit bezpečí střední Evropy. Rozhovor poskytl na letošní konferenci Prague Defence Summit pořádané think-tankem International Institute for Strategic Studies (IISS).
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