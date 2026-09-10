V obytném voze muže zadrženého kvůli sabotážím na německých elektrických stanicích policie našla poznámky s více než 160 dosavadními či potenciálními cíli. Poslancům zemského sněmu v Severním Porýní-Vestfálsku, v němž se nachází některé z napadených rozvoden, to dnes řekl zemský ministr vnitra Herbert Reul. Po sérii útoků na elektrická zařízení na řadě míst Německa policie v úterý zadržela podezřelého 48letého muže.
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„Nejenže jsme zadrželi pravděpodobného pachatele útoků, ale zabránili jsme tím možná i dalším útokům,“ uvedl ministr Reul. Podle něj zadržený muž prozradil také sedm míst, která využíval jako sklady.
Úřady po 48letém Danielovi V. z Gevelsbergu v jižním Porúří pátraly několik dní. Podle úřadů se pokusil na několika místech ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Braniborsko a Sasko s pomocí podomácku vyrobených raket vystřelit tenký drát přes vedení vysokého napětí a způsobit zkrat.
V nejméně dvou případech pachateli plán v posledních dnech zřejmě vyšel. V Bergheimu, západně od Kolína nad Rýnem, zkrat na několik dní paralyzoval několik jednotek elektrárny. V Braniborsku byly hlášeny dva zkraty v rozvodně Turnow-Preilack poblíž elektrárny Jänschwalde. Více než 20 podomácku vyrobených raket tam pravděpodobně vystřelilo vodivý materiál na vedení vysokého napětí. Ani jeden z obou incidentů nezpůsobil výpadek proudu. Jednadvacet odpalovacích zařízení se našlo také na východě Saska.
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Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden prohlásil, že šlo pravděpodobně o akty „klimatického terorismu“. Po podezřelém muži a dalších případných cílech jeho útoků v uplynulých dnech pátralo 1700 policistů. Podle dopisů, ve kterých se Daniel V. k činům hlásil, byl motivem odpor k fosilním palivům. „Chtěl zjevně zcela cíleně napadnout stabilitu sítě, a v podstatě tak způsobit blackout,“ dodal ministr Reul.
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