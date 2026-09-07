Nemůže být američtějšího obrázku. Jednopatrové světlé domy s předzahrádkami s auty, před některými z nich vlající americké vlajky. Jeden trávník pěstěnější než druhý. Z takových ulic se skládá velká část městečka Kenilworth v New Jersey hodinu jízdy autem z Manhattanu.
V těchto uličkách je ale cítit a vidět určité napětí. Některé domy mají do trávníku – také po americku – zapíchnuté cedule s nápisem „No data centre!“ – Ne datovému centru. Mají na mysli stavbu, která vzniká v průmyslové zóně městečka, s níž baráčky mnohých těsně sousedí. Až dosud byl jejich největším sousedem v této zóně farmaceutický koncern Merck se svými laboratořemi a pár dalších firem.
Co se dočtete dál
- Jak moc téma datových center ovlivní pozici prezidenta Donalda Trumpa a listopadové volby do Kongresu.