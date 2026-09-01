Poláci začínají být nervózní. V čase, kdy si připomínají začátek druhé světové války a svůj nerovný boj proti nacistické a sovětské přesile, se v zemi množí různé incidenty, které jsou připisovány ruské hybridní válce.

„Tady na Westerplatte to musíme říct nahlas: nejbližší měsíce – podzim a zima, které jsou před námi – mohou být klíčové nejen pro nezávislost Ukrajiny, ale také pro bezpečnost Polska a celého svobodného světa,“ řekl v projevu v Gdaňsku, kde si na místě prvních výstřelů druhé světové války politici pravidelně připomínají smutné výročí.

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