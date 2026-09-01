Na rozvodně nedaleko elektrárny Jänschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom informovala agentura DPA. Policie uvedla, že zjistila poškození na jednom z elektrických vedení. Na místě jsou pyrotechnici, nebezpečí podle policie nehrozí.
Podle DPA byla výbušná zařízení nalezena v areálu rozvodny v obci Turnow-Preilack, která leží jen pár kilometrů západně od elektrárny Jänschwalde. Majitelem elektrárny je společnost LEAG, vlastněná skupinou EP Energy Transition českého miliardáře Daniela Křetínského.
Podle DPA policie zjistila poškození vedení v úterý v osm ráno. „Zajišťujeme stopy. Pyrotechnici jsou na místě,“ uvedli policisté. Dopad na obyvatele incident podle nich žádný nemá. Podle policie jde o nález „nekonvenčního“ výbušného zařízení.
Regionální list Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) píše o pokusu o útok na rozvodnu v Turnowě-Preilacku. Použity při něm byly podle něj zřejmě podomácku vyrobené rakety. Rozvodnu několikrát zasáhly. Cílem bylo podle MAZ zjevně způsobit rozsáhlý výpadek proudu. To se ale nepodařilo.
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