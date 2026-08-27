Co nejrychleji zrušit hospodářské a finanční sankce vůči Rusku, vzkřísit skomírající německo-ruský obchod, obnovit dodávky zemního plynu z baltského Nord Streamu, ale také ropy a surovin, bez nichž se neobejde vyspělý průmysl. A také podpořit výuku ruštiny na základních školách jako volitelný předmět a obnovit výměnu žáků a studentů s ruskými školami. To jsou některé hlavní body, které si v zahraničněpolitické části svého programu vytkla pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD).
Její vedení před nadcházejícími volbami v Sasku-Anhaltsku 6. září hýří optimismem. Má k tomu důvod. Předvolební průzkumy jí v této východní spolkové zemi, jež v Německu patří mezi hospodářsky nejméně vyspělé, připisují podle posledních údajů 43 procent hlasů.