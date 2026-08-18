První čtyři švédští vězni v úterý dorazili do věznice v estonském městě Tartu, kde si mají odpykat trest podle dohody mezi oběma státy, oznámila v úterý estonská vězeňská správa podle agentury AFP. Švédsko kvůli přeplněnosti vlastních věznic loni uzavřelo s Estonskem dohodu o pronájmu cel až pro 600 vězňů.
Vězně přepravil do pobaltské země charterový let na leteckou základnu Amari, odkud je do věznice na východě země převezla ozbrojená stráž. „Přeprava a uvěznění se odehrály podle plánu, bez incidentů,“ konstatovala vězeňská správa.
Všichni vězni vyslaní do Estonska byli prověřeni úřady obou zemí a Estonsko s jejich přijetím souhlasilo. Z dohody o odpykávání trestů v pronajatých celách jsou vyloučeni trestanci zapojení do organizovaného zločinu, teroristé, radikalizovaní vězni, ženy a nezletilí.
Podle estonských úřadů by věznice v Tartu měla do konce září přijmout až stovku švédských vězňů a do konce roku až dvě stovky.
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Švédsko v posledních letech zaznamenalo nárůst násilné kriminality. Případy střelby a bombové útoky byly často spojeny s vyřizováním účtů mezi gangy, poznamenala AFP.
Dohodu o pětiletém pronájmu nápravného zařízení v Tartu, druhém největším estonském městě, schválil v červnu švédský parlament. Estonská veřejnoprávní stanice ERR uvedla, že cílem je ulevit přeplněným švédským věznicím a zároveň zachovat zařízení v Tartu, které je v provozu necelé čtvrtstoletí.
Věznici v Tartu bude Švédsko naplňovat postupně, podle dohody může do 400 cel umístit 600 odsouzených. Vězení má kapacitu asi pro 930 odsouzených a své tresty si v něm odpykává několik válečných zločinců odsouzených za zvěrstva spáchaná v době válek v bývalé Jugoslávii.
„Tím, že Estonsko udrží tartuskou věznici v provozu, zachová si unikátní bezpečnostní a vězeňskou infrastrukturu a posílí profesionální schopnosti vězeňské služby,“ řekla dříve estonská ministryně spravedlnosti a digitalizace Liisa Pakostová.
V Estonsku počet vězňů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel mezi lety 2023 a 2024 klesl o 12 procent, ve Švédsku v tom samém období naopak o 15 procent vzrostl, napsala dříve agentura Reuters.
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